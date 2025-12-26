Cambio en Medicare 2026: la información obligatoria para ingresar al portal oficial desde el 1º de enero
El programa de cobertura de salud implementará una reforma en las identificaciones el próximo año
- 3 minutos de lectura'
Los usuarios de Medicare verán un nuevo cambio a partir del 1º de enero de 2026, que está relacionado con la forma de verificación de identidad en la plataforma para acceder a los servicios de salud. La entidad informó el acuerdo con la plataforma ID.me y con CLEAR, con la introducción de inteligencia artificial.
Cómo funciona el nuevo método de identidad para Medicare a partir de 2026
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) firmaron un contrato con ID.me, con el objetivo de incrementar la seguridad en los procesos de revisión de identidad de los usuarios en línea.
Este sistema se utilizará a la hora de iniciar sesión en la plataforma, con la billetera de identidad digital, así como con CLEAR.
En un comunicado publicado el 16 de diciembre de 2025, el fundador y director ejecutivo de ID.me, Blake Hall, destacó el acuerdo. “Esta colaboración demuestra lo que se puede lograr cuando el gobierno y la tecnología trabajan juntos para proteger los datos confidenciales a nivel nacional", precisó.
Bajo ese sistema, los usuarios de Medicare estarán sujetos a un sistema de verificación basado en la inteligencia artificial, con el objetivo de reducir el fraude y los procesos administrativos.
Asimismo, según detalló Investing, Medicare también integrará la plataforma de identidad CLEAR a partir de principios de 2026, a través de un contrato para la iniciativa nacional Health Tech Ecosystem de CMS.
Este método se empleará para la creación de cuentas, su recuperación y el acceso a la información sanitaria.
Qué documentación deben proporcionar los usuarios de Medicare para ingresar al portal
A partir de principios del año próximo, los usuarios de Medicare podrán iniciar sesión al utilizar las mismas credenciales que utilizan en otras agencias federales, como para la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. (VA, por sus siglas en inglés).
En ese sentido, los documentos aceptados para ambas plataformas de identificación son:
- La licencia de conducir.
- El pasaporte
- Una fotografía.
- El número del Seguro Social.
Para el registro, se tiene que proporcionar además un correo electrónico, un número de teléfono y una fotografía realizada en tiempo real para la verificación de la identidad. Este proceso solo será al crear o verificar la cuenta por primera vez.
¿Se pueden obtener descuentos en medicamentos recetados con ID.me y Medicare?
La billetera virtual posee un programa adicional denominado ID.me RX, que aplica descuentos a los medicamentos recetados en farmacias de todo Estados Unidos.
En tanto, la entidad advirtió que este mecanismo se puede emplear en sustitución de Medicare, pero no de forma complementaria, en la compra de medicamentos.
Es decir, se emplean o los descuentos por la cobertura de salud o los que figuran en la tarjeta de ID.me, pero no son acumulables entre sí.
Según la plataforma, este tipo de sistemas ya se aplican en 50 agencias estatales y más de 600 entidades del sector privado en Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la seguridad en los procesos de verificación de identidad en línea.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Miami y Florida: el feriado “extra” que firmó DeSantis y los últimos reportes hoy, 26 de diciembre de 2025
Luna de Lobo. Cuándo se verá la primera Luna llena de 2026 en Estados Unidos y por qué será más brillante que lo habitual
Pronóstico extendido. Cómo sigue el clima en California y las principales alertas para este viernes 26 de diciembre y el fin de semana
- 1
Trump vs. Pritzker: el DOJ demanda al gobernador de Illinois por incumplir las órdenes federales
- 2
DMV en Texas: qué documentos debe presentar un migrante en enero 2026 para registrar un vehículo
- 3
Licencias de conducir comerciales en California: el ICE detiene a más de 100 migrantes que manejaban camiones
- 4
Adiós Gavin Newsom: quién es Betty Yee, la candidata cuyos padres migrantes llegaron a EE.UU. sin saber español