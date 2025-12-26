Cambio en Medicare 2026: la información obligatoria para ingresar al portal oficial desde el 1º de enero

Los usuarios de Medicare verán un nuevo cambio a partir del 1º de enero de 2026, que está relacionado con la forma de verificación de identidad en la plataforma para acceder a los servicios de salud. La entidad informó el acuerdo con la plataforma ID.me y con CLEAR, con la introducción de inteligencia artificial.

Cómo funciona el nuevo método de identidad para Medicare a partir de 2026

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) firmaron un contrato con ID.me, con el objetivo de incrementar la seguridad en los procesos de revisión de identidad de los usuarios en línea.

Este sistema se utilizará a la hora de iniciar sesión en la plataforma, con la billetera de identidad digital, así como con CLEAR.

La entidad firmó un acuerdo con ID.me para incrementar la seguridad en el proceso de verificación en línea medicare.gov

En un comunicado publicado el 16 de diciembre de 2025, el fundador y director ejecutivo de ID.me, Blake Hall, destacó el acuerdo. “Esta colaboración demuestra lo que se puede lograr cuando el gobierno y la tecnología trabajan juntos para proteger los datos confidenciales a nivel nacional", precisó.

Bajo ese sistema, los usuarios de Medicare estarán sujetos a un sistema de verificación basado en la inteligencia artificial, con el objetivo de reducir el fraude y los procesos administrativos.

Asimismo, según detalló Investing, Medicare también integrará la plataforma de identidad CLEAR a partir de principios de 2026, a través de un contrato para la iniciativa nacional Health Tech Ecosystem de CMS.

Este método se empleará para la creación de cuentas, su recuperación y el acceso a la información sanitaria.

Los usuarios de Medicare deberán aportar cierta información para su acceso en línea Freepik

Qué documentación deben proporcionar los usuarios de Medicare para ingresar al portal

A partir de principios del año próximo, los usuarios de Medicare podrán iniciar sesión al utilizar las mismas credenciales que utilizan en otras agencias federales, como para la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. (VA, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, los documentos aceptados para ambas plataformas de identificación son:

La licencia de conducir.

El pasaporte

Una fotografía.

El número del Seguro Social.

Para el registro, se tiene que proporcionar además un correo electrónico, un número de teléfono y una fotografía realizada en tiempo real para la verificación de la identidad. Este proceso solo será al crear o verificar la cuenta por primera vez.

¿Se pueden obtener descuentos en medicamentos recetados con ID.me y Medicare?

La billetera virtual posee un programa adicional denominado ID.me RX, que aplica descuentos a los medicamentos recetados en farmacias de todo Estados Unidos.

En tanto, la entidad advirtió que este mecanismo se puede emplear en sustitución de Medicare, pero no de forma complementaria, en la compra de medicamentos.

Es decir, se emplean o los descuentos por la cobertura de salud o los que figuran en la tarjeta de ID.me, pero no son acumulables entre sí.

Según la plataforma, este tipo de sistemas ya se aplican en 50 agencias estatales y más de 600 entidades del sector privado en Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la seguridad en los procesos de verificación de identidad en línea.