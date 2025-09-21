En Miami: cuánto cuestan las entradas para ver a Venezuela y Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés) tendrá lugar del 5 al 17 de marzo de 2026 y uno de los encuentros más esperados es el de Venezuela y República Dominicana. Ambos países se encuentran dentro del llamado “grupo de la muerte”, en el que el nivel de juego de los equipos es igual de alto que la dificultad de pasar a la siguiente ronda.

Cuánto cuestan las entradas para Venezuela vs. República Dominicana

El LoanDeport park será la sede de la primera ronda del WBC, que tendrá lugar del 6 al 11 de marzo de 2026, según las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

El estadio LoanDeport park será sede del encuentro entre Venezuela y Dominicana en marzo 2026 (FB/LoanDeport park)

El clásico entre Venezuela y Dominicana se celebrará el 11 de marzo como parte de la última jornada del Grupo D, en el que también se encuentran Israel, Países Bajos y Nicaragua.

Para los miembros de los Marlins de Miami, las entradas en paquetes completos salieron a la venta el pasado 8 de julio, mientras que los boletos de la primera ronda y país están disponibles desde el 15 de septiembre.

Los aficionados que cuenten con su membresía podrán acceder de forma prioritaria a los paquetes completos del torneo, y a paquetes por país que se pueden adquirir en el sitio web de la MLB y tienen los siguientes precios:

Membresía de temporada 2026 completa de US$1053 a US$8910

Plan A de membresía de media temporada 2026 de US$615 a US$5658

Membresía plan B media temporada 2026 de US$560 a US$4600

Plan fin de semana media temporada 2026 de US$615 a US$3608

Plan A 20 juegos temporada 2026 de US$500 a US$2100

Plan B 20 juegos temporada 2026 de US$460 a US$1780

Gleyber Torres, del equipo venezolano, durante el WBC 2023 en el LoanDepot Park (MLB Photos/Gabriella Ricciardi) Gabriella Ricciardi - MLB

El comprador de las membresías puede incluir el juego entre Venezuela y Dominicana del 11 de marzo de 2026, y otros partidos, según el tipo de paquete que adquirió.

Para el público en general, los boletos individuales estarán disponibles a partir del 15 de enero de 2026 y aún no existen precios en el sitio oficial.

Los precios cambian de acuerdo con la sección de los asientos y los compradores que tengan dudas pueden contactar a la oficina de los Miami Marlins Ticket al teléfono 305-480-2521.

República Dominicana se enfrentará a Venezuela el 11 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol (FB/World Baseball Classic)

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Venezuela y Dominicana

El último enfrentamiento que sostuvieron los equipos de beisbol de República Dominicana y Venezuela fue en las semifinales de la Serie del Caribe-2025. El encuentro, que tuvo lugar el día 1º de febrero de 2025 en el Estadio Nido de los Águilas en Mexicali, Baja California, México, resultó en la victoria de los dominicanos.

Antes de este partido, Venezuela había vencido por primera vez a Dominicana en un Clásico Mundial de Beisbol en 2023.

había vencido por primera vez a en 2023. Esto después de que el equipo Vinotinto perdiera seis veces consecutivas en los duelos anteriores contra los dominicanos en torneos internacionales.

Venezuela venció a Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol en 2023 (FB/ World Baseball Classic)

Cómo se jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Los diferentes grupos se enfrentarán en estadios de distintas partes del mundo, según la MLB.

El Grupo A, conformado por Canadá, Colombia, Cuba, Panamá y Puerto Rico, tendrá su primera ronda en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico.

El Grupo B, conformado por Brasil, Gran Bretaña, Italia, México, y Estados Unidos, se enfrentará en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston, Texas.

En cuanto al Grupo C, los encuentros tendrán lugar en Tokyio Dome, en la capital de Japón. Los integrantes de esta planilla son Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y República de China.

Finalmente, el Grupo D, compuesto por el “escuadrón de la muerte”, que es República Dominicana, equipo campeón del Clásico Mundial en 2013, Israel, Países Bajos, Nicaragua y Venezuela, se verán las caras en el LoanDepot park en Miami.