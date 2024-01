escuchar

El desarrollador de una exclusiva y lujosa torre de departamentos en Miami, Florida, reveló las curiosas estrategias de los multimillonarios, celebridades o personas con un valor adquisitivo muy alto, para intentar conseguir una propiedad a bajo precio o incluso gratis, o al menos lograr recorridos sin costo para disfrutar por algunos instantes de una ubicación privilegiada en el complejo.

Gil Dezer, de la empresa inmobiliaria Dezer Development, que inauguró Porsche Design Tower y comenzó la construcción de Bentley Residences en el 2023, indicó para el sitio Page Six que algunas personas famosas y muy ricas a menudo le piden departamentos gratis. “Recibo celebridades todo el tiempo que me llaman y me dicen: ‘Tienes que darme un apartamento’”.

Bentley Residences se localiza en Sunny Isles Beach, en la costa este de Miami Dezer Development

La torre de departamentos de lujo en Miami que quieren los multimillonarios, pero gratis

El edificio Bentley es una torre de más de 60 pisos con 216 unidades que estará terminada en 2027. Con un diseño arquitectónico que incorpora una pared reflactaria plateada, sus residencias varían en tamaño de 325 a 836 metros cuadrados, y todas cuentan con vista al océano Atlántico. La propiedad incluirá servicios como un cine, un restaurante, un bar, un gimnasio, una piscina, un spa, un SUM, cabañas y jardines.

El rapero Future es uno de los famosos que decidió invertir en la exclusiva propiedad que se localiza en Sunny Isles Beach, una ciudad ubicada en una isla barrera en el noreste del condado de Miami-Dade, donde compró un apartamento de $7,5 millones que cuenta con su propia piscina privada y un “garaje elevado” de 457 metros cuadrados para cuatro autos en el mismo piso, según describió New York Post.

El rapero es una de las celebridades que adquirió un condominio en la lujosa torre de departamentos de Miami Facebook Future

Parece que la adquisición del cantante, también conocido como Nayvadius DeMun Cash, despertó el interés de otras celebridades. “A medida que se corre la voz sobre quién vivirá en el edificio… He recibido llamadas de los publicistas para solicitarme recorridos privados para sus clientes a cambio de pases para partidos de fútbol, entradas para conciertos y joyas”, afirmó el desarrollador.

Al respecto, añadió que los regalos siempre son bonitos, “pero al fin y al cabo, esto es un negocio, y si quieres un lugar, tienes que depositar el dinero y firmar en el contrato en línea punteada”. La propiedad destaca por sus más de 6000 metros cuadrados de comodidades en tres niveles, diseñados por Bentley, el fabricante de automóviles de lujo de Inglaterra.

Bentley Residences se destacará entre otros edificios por sus vistas y sus comodidades de lujo Dezer Development

“Es una locura”: las celebridades buscan privilegios

Dezer también reconoció que con Future fue distinto. “Se acercó a mí como un caballero y me dijo: ‘¿Me darás un buen precio?’”. Y agregó, que mientras el intérprete se mostró interesado y no buscó ningún beneficio por su fama, otros le han pedido recibir algún privilegio. “Querían entrar gratis en la planta baja, y estoy hablando de multimillonarios. Es una locura”, aseguró el desarrollador.

Según datos de Page Six, la lista de clientes del empresario también incluye a Alicia Keys y Swizz Beatz, así como a los hermanos estrellas de la NFL, Trevon y Stefon Diggs. Los condominios en Bentley Residences comienzan en US$5,65 millones y llegan hasta los US$8,25; cuentan con comodidades como pisos con calefacción, saunas en el hogar, duchas al aire libre y piscinas en los balcones.

LA NACION