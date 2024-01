escuchar

El crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, de Royal Caribbean, ya está en Miami y se ultiman detalles para su salida inaugural, que será el próximo 27 de enero desde Port Miami, lo que será un hito en la historia de los viajes vacacionales por mar. Se trata de un barco de categoría 6, denominado “el parque acuático más grande en alta mar”, que cuenta con siete piscinas; un Frightening Bolt, el tobogán más alto de un crucero; y con el PressureDrop, el primer tobogán acuático abierto de caída libre.

El enorme barco fue recibido en Miami con aviones, pancartas y saludos desde botes de bomberos. Lugareños, los fanáticos de la línea de cruceros y los empleados celebraron su arribo y se mostraron ansiosos por presenciar el monumental barco con sus propios ojos. Icon contará con un extenso alojamiento de tres pisos llamado The Ultimate Townhouse, que la línea de cruceros describe como una “amplia plataforma llena de aventuras” equipada con un tobogán en la suite, una estación de karaoke y más tesoros escondidos.

El barco también presentará más de “40 formas de cenar, beber y entretenerse”, así como ocho “vecindarios” y 20 cubiertas a bordo, según la compañía. Los amantes de las emociones fuertes pueden pasar el mejor momento de sus vidas a casi 50 metros sobre el océano, mientras exploran la experiencia del circuito de cuerdas Crown’s Edge.

El Icon of the Seas tiene siete piscinas y grandes toboganes

El vínculo de Lionel Messi con en el barco más grande del mundo

En diciembre de 2023, la empresa de cruceros anunció que Lionel Messi inaugurará el nuevo barco en una exclusiva ceremonia de bautismo que tendrá lugar en Miami, ciudad donde reside actualmente. Su asociación con el crucero es parte del acuerdo entre Royal Caribbean y el Inter Miami CF, equipo del cual Messi es figura clave, por el que la línea de cruceros es el socio principal y el socio vacacional oficial del Club.

“Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas”, afirmó “La Pulga” de la Selección, según el comunicado de la empresa.

El crucero tiene un sinnúmero de espacios en los que se puede disfrutar en familia

El día exacto en el que saldrá el crucero más grande del mundo

Con casi 365 metros de largo y un peso bruto de 250 mil toneladas, el barco es el primero de la nueva clase Icon de Royal Caribbean y ha estado viajando a Miami desde Europa desde diciembre, detalla NBC Miami. Al Icon se le unirán dos barcos más en los próximos años: uno en 2025, Star of the Seas, y otro en 2026.

La embarcación, que tardó 900 días en construirse, zarpará del puerto de Miami el 27 de enero y ofrecerá durante todo el año itinerarios alternos de siete noches por el Caribe oriental y occidental. También hará una parada en la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at Coco Cay, en las Bahamas. Los viajes van desde los US$1759 por persona.

El Icon tiene piscinas para niños y adultos, incluida la Royal Bay, considerada como la más grande de alta mar. “Las vistas tienen una variedad de infinitos bordes para mantenerte conectado con el océano”, indica Royal Caribbean. Con respecto al menú, la empresa señala que el barco contará con 40 conceptos de comidas “que redefinen la gastronomía”.

Para los amantes de la vida nocturna, este inmenso barco también ofrece varias posibilidades de disfrutarla. Dispone de más de 15 lugares animados y locales de música en vivo, también con discoteca y un sitio en donde se puede tocar el piano, con una variedad de ritmos de distintas épocas. Y para quienes prefieren noches más tranquilas o distintas, hay opciones de bares a los que se puede ir a conversar o ver deportes y también cuenta con un casino.

El crucero contará con una variedad de espectáculos y planes nocturnos GTM

A su vez, la línea de cruceros está presentando la primera escapada solo para adultos de la isla llamada Hideaway Beach, que es “una experiencia de todo el día completa con playa y piscinas privadas, nuevos lugares exclusivos para bebidas y comida, cabañas exclusivas, música en vivo y más“, según el comunicado que publica People.

