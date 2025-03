Es cubano, ganó un premio millonario en un casino de Florida, pero su pasaporte le impedía cobrarlo: “Fueron años de espera”

Ganar un premio grande en un casino puede cambiar la vida de una persona, pero para Eduardo Cardoso, un ciudadano oriundo de Cuba, ese sueño se convirtió en una larga espera. Es que las regulaciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos impidieron que el hombre cobrara su dinero hasta que años después cumplió con los requisitos legales.

La historia de Eduardo Cardoso: el hombre que ganó en el casino, pero no le entregaban su dinero

Eduardo Cardoso jugó en el Casino Seminole Classic en Florida en 2023 y logró sacar tres premios mayores. Sin embargo, al intentar cobrar su monto, recibió una respuesta inesperada por parte de las autoridades. Si bien ellos aseguran que querían pagarle, no podían hacerlo hasta que el hombre presentara los documentos que acreditaran su residencia en un país fuera de Cuba, tal cual lo estipula la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Las trabas burocráticas impedían el pago del premio al migrante cubano Eduardo Cardoso Captura video Telemundo Miami

En ese momento, las autoridades afirmaron que “los casinos Seminole siempre pagan todo el dinero de los premios a menos que lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro”. En ese caso, su pasaporte cubano no lo acreditaba a recibir el pago.

“A mí me gusta ir al casino como le gusta ir a cualquier gente un fin de semana”, explicó Cardoso en una entrevista con Telemundo. Además, contó que tuvo que esperar para poder cobrar su dinero, que era de 6000 dólares aproximadamente. “Fueron años de espera. Con ese dinero voy a ver a mi mamá, a mis hijos, casi 16 años, que no la veo. Me da ganas de llorar”, agregó.

Eduardo asegura haber esperado un año y medio para recibir pruebas de su residencia en el país norteamericano. Una vez que tuvo en sus manos su permiso de trabajo, se contactó con las autoridades del casino y pudo cobrar sus ganancias.

En una entrevista con NBC6, el hombre brindó un consejo al resto de los jugadores cubanos que asisten a los casinos de Florida y otros estados del país norteamericano: “Si no tienes documentos no juegues porque no te van a pagar”.

Un año y medio después, el casino reconoció el pago a Eduardo Cardoso Casino Seminole Classic (Instagram)

¿Qué pasa si un cubano gana premios en los casinos de EE.UU.?

Los jugadores deben saber que en Estados Unidos no todos los extranjeros pueden hacer efectivas sus ganancias en los casinos. En el caso de las personas provenientes de Cuba, el Departamento del Tesoro tiene reglas estrictas para ellos.

Por lo tanto, tal como le pasó a Eduardo Cardoso, si un cubano está de viaje en EE.UU. y logra ganar algún premio, necesitará acreditar primero su residencia legal en un país que no sea esa isla.

Los cubanos deben seguir una serie de requisitos para cobrar los premios del casino en EE.UU. Collage: (AP Foto/Ariel Ley) - Freepick

Cuántos cubanos viven actualmente en Estados Unidos

Cerca de 1,3 millones de migrantes de origen cubano viven en Estados Unidos , según los datos relevados en 2021 por la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés).

, según los datos relevados en 2021 por la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés). Aunque la mayoría de ellos logran naturalizarse, se estima que cerca de 442 mil no consiguieron esta vía legal y se encuentran en situación irregular.

la mayoría de ellos logran naturalizarse, se estima que cerca de 442 mil no consiguieron esta vía legal y se encuentran en situación irregular. Florida es el epicentro de la migración cubana en Estados Unidos . Alrededor del 76% de los inmigrantes de la isla se establecieron en este estado. Los condados con mayor concentración son Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Hillsborough y Lee.

. Alrededor del 76% de los inmigrantes de la isla se establecieron en este estado. Los condados con mayor concentración son Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Hillsborough y Lee. Texas y Nueva Jersey también albergan a un alto número de migrantes cubanos.

