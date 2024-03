Es latina, vive en Florida y revela los trucos para trabajar de delivery: “Lo tienes que saber”

Escuchar

Dayana Benavides es una inmigrante latina que vive en Florida, Estados Unidos. Según contó en un reciente video publicado en TikTok, trabajó en ese estado sureño durante más de un año y medio como delivery. Si bien lo calificó como un desafío desgastante, reveló algunos trucos que le permitieron hacerlo de la mejor manera. Además, contó cuánto se gana con un empleo de este tipo.

En primer lugar, la usuaria @dayab09, oriunda de Venezuela, destacó que hacer delivery es un “trabajo de verdad” y que con eso logró pagar el alquiler de su departamento, su auto, la comida, la guardería de su hija Emma y sus salidas durante más de un año y medio.

Los pros y las contras de ser delivery en EE.UU.: ¿cuánto se gana?

Aunque advirtió que en el rubro “se trabajan muchas horas”, valoró que “te da flexibilidad de tiempo”. Justamente, señaló que poder manejar sus propios horarios le fue muy útil. Es que, al compartir la custodia de su hija, los días que le tocaba estar con ella podía pasarla a buscar temprano y trabajar menos horas que las usuales. En cambio, los días que estaba sin ella, “aprovechaba para trabajar el triple”.

De esa manera, las jornadas que compartía con su hija, llegaba a hacer unos 100 dólares. Sin embargo, cuando no estaba con ella, ganaba como mínimo US$250. Según sus cálculos, podía generar por semana entre US$750 y US$1000.

“¿Es difícil hacerlo? No, tienes que saber trabajar con las aplicaciones. ¿Es desgastante? Sí. ¿Es peligroso? También, porque es un trabajo de alto riesgo, te expones demasiado. Te expones al cansancio. Por ejemplo, cuando no tenía a mi hija, yo empezaba a trabajar a las 3 de la madrugada y manejaba de noche, donde hay gente que conduce ebria. Aquí en Florida hay accidentes a montones”, señaló.

También advirtió que, al recibir las direcciones de los pedidos, muchas veces hay que dirigirse hacia “casas que están supermetidas” en zonas peligrosas. “Aunque no lo crean, acá en Estados Unidos hay muchas casas que asustan”, enfatizó.

El mensaje de aliento para quienes hacen delivery en Estados Unidos

En tanto, la joven reconoció que ser delivery es un trabajo “bastante desgastante, mental y físicamente”. En ese sentido, contó que, en julio de 2022, decidió sacar su licencia como agente de seguros. “Me pasó de todo: entré a un Herbalife, me fue mal y perdí dinero. En diciembre de 2022, volví a intentar otra vez comenzar con los seguros. Dije ‘No quiero hacer más este trabajo, porque aunque está pagando mis cuentas, no me está permitiendo ahorrar demasiado, yo quiero tener mi libertad financiera’”, recordó.

“Para eso, amigos, tienen que estudiar, lo que les guste y con lo que se sientan bien”, recomendó. La inmigrante latina reveló que hacía “muchísimos” viajes cada día para conseguir trabajo como agente de seguros. “Tenía unas cinco horas al día para conseguir clientes y así fue que, en octubre de 2023, logré soltar los deliverys”, contó.

Desde entonces, pudo mejorar su calidad de vida e incluso se dio el lujo de llevar a su hija a pasar su cumpleaños en Disney. “Si me hubiesen dicho hace un año todo el dinero que he gastado en este viaje, no me lo habría creído”, consideró. La semana próxima, además, viajará a Las Vegas: un premio que ganó en su trabajo.

“Sí se puede, si trabajas en delivery tú también puedes hacerlo. Consigue eso que te gusta, estudia, sácate una licencia y échale bola, porque en este país sí se puede. Yo soy mamá soltera, si yo pude, tú también puedes”, concluyó.