Es colombiana e ideó un insólito plan para ingresar oro a Miami, pero fue descubierta cuando menos lo imaginaba

Beatriz Eugenia Hernández, una mujer latina de Miami-Dade, protagonizó un fraude millonario en Estados Unidos al idear un método para importar oro desde su natal Colombia. El esquema consistía en ocultar cilindros del metal precioso dentro de piezas de cobre, que eran enviadas falsamente etiquetadas como “conectores eléctricos” y pintadas para evadir inspecciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés). La maniobra llamó la atención de las autoridades federales, que descubrieron el contrabando.

Según una acusación federal, se imputó a Hernández, de 57 años; a su hermano Esteban Hernández, de 47; y a su hijo Carlos Mathias González, de 26; por un esquema transnacional de contrabando de oro y lavado de dinero, que incluyó la transferencia electrónica de más de 24 millones de dólares desde Estados Unidos a Colombia, según detalló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Los acusados vendían el oro mediante dos entidades corporativas en EE.UU. y transferían los fondos entre sus cuentas antes de enviarlos finalmente a su empresa colombiana. Este proceso de importación y transferencias resultó en unos US$24,6 millones enviados entre diciembre de 2018 y mayo de 2022.

Las autoridades indicaron en la acusación y otros documentos judiciales que los tres involucrados etiquetaron intencionalmente de manera incorrecta los envíos de oro de la empresa colombiana Triagono SAS a su negocio en Miami-Dade, Admet LLC, según indicó el Miami Herald. Ahora se los responsabiliza de contrabandear oro puro empacado, disfrazado y etiquetado como conectores eléctricos, artículos eléctricos, piezas y accesorios para bombas hidráulicas y enchufes eléctricos.

De acuerdo al expediente, “una vez fundido, Beatriz Eugenia Hernández y sus conspiradores, incluido Carlos Mathias González, vendieron el oro resultante a través de Admet y The Binomial Company (otro negocio familiar) a comerciantes y refinadores de oro” en Miami.

El anuncio sobre el caso de Hernández y sus familiares fue realizado por el fiscal para el Distrito Sur de Florida, Hayden P. O’Byrne, junto con el Agente Especial a Cargo interino José R. Figueroa, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en la Oficina de Campo de Miami.

La investigación se llevó a cabo con la colaboración de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), mientras que el enjuiciamiento del caso está a cargo del fiscal auxiliar Zachary A. Keller.

Cómo descubrieron el contrabando de oro en Miami

La operación comenzó en mayo de 2022, cuando funcionarios de la aduana interceptaron un envío de seis cajas de Triagono etiquetadas como conectores eléctricos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ese mismo día, Hernández escribió a su hijo y otros colaboradores en WhatsApp que había una retención y que los paquetes no habían sido liberados.

La operación quedó al descubierto en mayo de 2022, cuando agentes de aduana incautaron seis cajas de Triagono declaradas como conectores eléctricos CBP Office of Field Operations

Tres meses después, dos de esos colaboradores, Luis Villanueva Perdomo -propietario de Triagono- y Andrés Calero Castro -empleado de la empresa- fueron acusados de contrabandear oro a Estados Unidos tras ser capturados mientras transportaban collares y pulseras valuados en unos US$25.000 en un vuelo comercial desde Cali, Colombia, hacia Miami.

Cuál es la defensa de los involucrados por contrabandear oro de Colombia a EE.UU.

Los abogados defensores de los involucrados aseguran que sus clientes habían obtenido asesoramiento legal, tanto de letrados de Florida como de Colombia, antes de comenzar con su negocio. “Son completamente inocentes”, enfatizaron Sidney Fleischman, William Zloch, Walter Reynoso y Dennis Kainen en una declaración proporcionada a Miami Herald.

En ese sentido, insistieron en que los abogados anteriores les habían “confirmado la legalidad de la importación de oro”, por lo que consideraron que se debería “reconsiderar este proceso”.