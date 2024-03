Escuchar

La legislación de Florida aprobó este miércoles, con una votación de 106 votos positivos frente a siete negativos, un proyecto de ley que impactará en las escuelas de ese estado sureño: la enseñanza de la historia del comunismo será obligatoria desde los grados más elementales en las instituciones de educación pública. Solo falta la firma del gobernador republicano Ron DeSantis para que la medida sea oficial.

Se trata del proyecto de ley 1264, propuesto por el senador Jay Collins y apoyado por sus colegas Ana María Rodríguez, Gayle Harrell y Bryan Avila. Su aplicación comenzaría en el año escolar 2026-2017. El temario está destinado para todos los niveles formativos, incluido el jardín de infantes, y debe ser adaptado para que el contenido sea “apropiado para la edad de los alumnos y su desarrollo”, según detalla del documento.

La enseñanza sobre el comunismo comenzaría desde el jardín de infantes CDC / Unsplash

El temario comunista que se enseñará en las escuelas de Florida

El proyecto de ley describe de manera detallada los temas relacionados con el comunismo que deberán enseñarse en las escuelas de Florida, en caso de que la normativa entre en vigor. En ningún momento se evidencia de manera explícita a Rusia ni a la Unión Soviética.

La historia del comunismo en Estados Unidos y los movimientos comunistas nacionales, incluyendo sus historias y sus tácticas.

Atrocidades cometidas en países extranjeros bajo la dirección del comunismo.

Discusión comparativa de ideologías políticas, tales como el comunismo y el totalitarismo, que entran en conflicto con los principios de libertad y democracia esenciales de los fundadores de Estados Unidos.

Los acontecimientos económicos, industriales y políticos que han precedido y anticipado las revoluciones comunistas.

La creciente amenaza del comunismo en Estados Unidos y sus aliados a lo largo del siglo XX, incluidos los acontecimientos de la Revolución Cultural en la República Popular China y otras matanzas masivas de los regímenes comunistas.

Las políticas comunistas de Cuba y la propagación de ideologías comunistas por toda Latinoamérica, incluyendo las raíces del Partido Comunista de Cuba y las fuerzas guerrilleras en toda Latinoamérica.

Los motivos por los que Ron DeSantis aprobaría la ley de enseñanza del comunismo

Aunque el proyecto de ley fue aprobado en la legislatura de Florida, aún falta la firma de Ron DeSantis. No obstante, todo parece indicar que el gobernador floridense apoyará la medida. Sin ir más lejos, el funcionario estableció en 2022 que cada 7 de noviembre se conmemore el Día de las Víctimas del Comunismo. No solo eso: obligó a que los estudiantes reciban al menos una clase de 45 minutos sobre el “sufrimiento de las víctimas del comunismo”, según consideró.

Ron DeSantis impulsó varias leyes que afectan la enseñanza en las escuelas públicas de Florida CHRISTIAN MONTERROSA - AFP

No fue esa la primera vez que DeSantis se involucró en la enseñanza en las aulas estatales. Además de impulsar la ley conocida como Don’t Say Gay (No digas gay), que se prohíbe dar lecciones sobre orientación sexual e identidad de género, también incentivó la aplicación de la Ley Stop Woke, que restringe temas vinculados a la raza y el género en las escuelas y empresas. Sin embargo, esa última ley fue dictaminada como inconstitucional el pasado lunes por un tribunal federal de apelaciones.

Opiniones contrapuestas por la ley que impulsa la enseñanza sobre el comunismo

El proyecto de ley fue aprobado con 106 votos positivos frente a siete negativos. Entre quienes se opusieron, se encuentra Anna Eskamani, que expresó su preocupación: “Creo que las intenciones de este proyecto de ley se basan más en una preferencia por enseñar que una ideología política es mala versus el contexto histórico que la rodea. Si fuera más histórico, entonces hablaríamos de todos los sistemas políticos, no nos centraríamos en uno solo para decirles a los estudiantes de jardín de infantes que es inapropiado”.

Por su parte, el representante republicano Chuck Brannan defendió la propuesta: “Nunca hemos dicho que vamos a tratar de adoctrinar a nadie”. Por su parte, el principal impulsor de la ley, el senador Jay Collins, fue más directo: “Esto es lo que sé sobre el comunismo: no importa de qué raza, credo, color, género, identificación sexual o ideología vengas, destruirá tu vida y la de tu familia de la misma manera”.