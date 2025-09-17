Hamburguesas a 50 centavos: dónde funciona la oferta en Miami, este jueves 18 de septiembre

En el marco del National Cheeseburger Day (en español, Día Nacional de la Hamburguesa con Queso), una fecha que homenajea una de las comidas más populares de la gastronomía estadounidense, McDonald’s lanzó una promoción especial este jueves 18 de septiembre. Durante la jornada, la doble cheeseburger estará disponible a solo 50 centavos de dólar a través de la app oficial de la cadena. La oferta puede reclamarse en los locales adheridos, varios de ellos en Miami, Florida.

Cómo acceder a la promoción de McDonald’s en Miami: hamburguesas con queso por 50 centavos

La oferta estará disponible exclusivamente a través de la aplicación de McDonald’s. Solo será válida durante el almuerzo y la cena, así como también se limita a una hamburguesa por cliente, según detalló Fox 8.

En el Día Nacional de la hamburguesa con queso, McDonald's ofrece su clásica double cheeseburger a solo US$0,50 McDonald's

En 2024, la cadena ofreció el mismo beneficio para el National Cheeseburger Day, y lo calificó como “una de sus promociones más populares”, según un comunicado.

Para conocer si un local de Miami participa en la promoción, se recomienda verificar directamente en la aplicación de la franquicia de comida rápida, que indica la disponibilidad según la ubicación.

La doble cheeseburger incluye dos medallones de carne de res, queso americano, pepinillos, cebolla picada y se acompaña con ketchup y mostaza. Además, forma parte de la promoción Buy One, Add One for US$1, incluida en el nuevo menú McValue, que permite a los clientes comprar un artículo del menú y agregar otro por solo US$1.

Para confirmar la participación de un local en Miami, se sugiere consultar la disponibilidad en la aplicación de la cadena, que muestra qué restaurantes ofrecen la promoción Julio Cortez - AP

Dónde están ubicados los locales de McDonald’s en Miami, Florida

Miami cuenta con 13 locales de McDonald’s:

299 Sw 8th Street: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 345 Ne 2nd Ave: cierra a las 2 hs

cierra a las 2 hs 1016 W Flagler St: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 1400 Sw 8th St: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 2940 Sw 8th St: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 3501 Biscayne Blvd: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 3280 Coral Way: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 1601 Alton Rd: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 3200 S Dixie Hwy: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 2200 Nw 36th St: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 3747 Nw 7th St: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 1650 Washington Ave: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas 4180 Sw 9th St: cierra a la 1 hs

National Cheeseburger Day: qué es el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso

El Día Nacional de la Hamburguesa con Queso tiene su origen, según Days of the Year, en la década de 1920, cuando un adolescente llamado Lionel Sternberger trabajaba en la tienda de sándwiches de su familia, The Rite Spot en Pasadena, California.

El joven colocó por primera vez una rebanada de queso americano sobre una hamburguesa y la idea fue aprobada por su padre. De esta forma, se dio origen a lo que actualmente se conoce como la “cheeseburger”.

El primer sándwich comercializado como “cheeseburger” fue en 1934 en Kaelin’s, Louisville, Kentucky McDonald's

Sin embargo, el primer bocadillo comercializado bajo ese nombre fue en 1934, en el restaurante Kaelin’s en Louisville, Kentucky. Al año siguiente, en 1935, el término se registró como marca en el Humpty Dumpty Drive-in de Denver, Colorado.

La celebración de este día se realiza de múltiples formas. Algunas cadenas de restaurantes ofrecen hamburguesas con queso gratuitas o con descuento, como por ejemplo Burger King, Slater’s 50/50, Farmer Boy, Jack in the Box, Red Robin y White Castle.