Vuelve el menú por 5 dólares a McDonald’s: qué incluye y cuándo estará disponible

McDonald’s publicó la reducción de precios en algunos de sus combos, los cuales costarán solo 5 dólares. Se trata de una respuesta ante la inflación creciente que llevó a un aumento de los valores de diferentes proveedores de comida rápida. En busca de atraer más clientes, el restaurante lanzó esta promoción por tiempo limitado.

El menú de 5 dólares de McDonald’s, ¿qué incluye?

La empresa de comida rápida anunció sus US$5 Meal Deal o paquetes de 5 dólares en su sitio web, se trata de dos combos que estarán disponibles por tiempo limitado e incluyen lo siguiente:

The McChicken Meal Deal

Una hamburguesa de pollo con mayonesa.

4 piezas de Chicken McNuggets.

Papas pequeñas.

Refresco pequeño.

Paquete de hamburguesa de pollo en McDonald's a US$5 (mcdonalds.com)

The McDouble Meal Deal

Una hamburguesa clásica 100% carne con pepinillos, cebollas picadas, ketchup, mostaza y una rebanada de queso americano derretido.

4 piezas de Chicken McNuggets.

Papas pequeñas.

Refresco pequeño.

Paquete de hamburguesa de carne de McDonald's a US$5 (mcdonalds.com)

Según el sitio web, los dos paquetes tienen alrededor de 990 calorías y se encuentran disponibles por tiempo limitado con la descarga de aplicación móvil de McDonald’s y el registro del usuario, quien tendrá que darse de alta en el modo Rewards (Recompensas).

La compañía estadounidense también trae de regreso otras ofertas en busca de recuperar y atraer nuevos comensales que se han alejado ante el alza de precios de la comida rápida con estrategias como el McValue y los Menús Extra Value Meal.

Qué es y cómo funciona el McValue y Extra Value Meal

La empresa de comida rápida también cuenta con un combo llamado The Daily Double Meal Deal, este cuesta 6 dólares e incluye dos pedazos de carne sazonados y acompañadas de queso y verduras, además de las 4 piezas de nuggets, y unas papas y refresco pequeños, que suman aproximadamente 1090 calorías.

Estos menús forman parte del plan McValue, que incluye otras promociones, como el poder de agregar un elemento extra en la compra de alguno de los combos de Meal Deal por solo un dólar más.

En la compra de los combos de US$5 y US$6 se puede agregar un alimento extra por US$1 (macdonalds.com)

Las preparaciones participantes pueden cambiar según la hora del día. En el desayuno, el cliente podrá elegir entre Sausage Biscuit, Sausage McMuffin, Breakfast Burrito o Hash Browns.

En la comida y en la cena, las comidas que pueden agregarse al combo por solo un dólar son la Double Cheeseburger, hamburguesa McChicken, paquete de Chicken McNuggets con 6 piezas o unas papas fritas pequeñas.

Alimentos que se pueden agregar por un dólar en la compra de combos Meal Deal de McDonald's (mcdonalds.com)

Cuándo estará disponible el nuevo menú de McDonald’s

Las ofertas del nuevo menú de McDonald’s estarán disponibles a partir del próximo 8 de septiembre, según un comunicado de la compañía, que también dijo que el regreso de McValue se dio tras un esfuerzo para volver la comida rápida más asequible.

Por el momento, la promoción estará disponible en las sucursales de Estados Unidos, el presidente de la empresa Joe Erlinger mencionó que los nuevos menús buscan adaptarse al estilo de vida de sus clientes y brindar opciones en diferentes momentos del día, como el desayuno, la comida y la cena.

Los precios que implementará McDonald’s representarían un ahorro del 15% para sus comensales en la compra de Extra Value Meals en comparación con aquellos que elijan compras individuales de hamburguesas, papas fritas y refresco.

Menús Extra Value de McDonald's regresan en septiembre de 2025 (mcdonalds.com)

Aunque la empresa no precisó cuándo terminarán sus promociones, sí dejó en claro que serán por tiempo limitado y que también trabajan en incorporar más menús a la dinámica, tales como los McGriddles de salchicha, huevo y queso a 5 dólares y los menús de 10 McNuggets de pollo a 8 dólares, pero estarán disponibles hasta en noviembre.

Otras promociones próximas a salir al mercado son la compra de un Snack Wrap por US$2,99, pero se espera que llegue hasta los últimos días del año, por lo que recomendaron a sus clientes mantenerse atentos y advirtieron que los precios y la participación pueden variar.