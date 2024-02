escuchar

Estados Unidos es un país conformado por diferentes culturas. Los migrantes de prácticamente todo el mundo contribuyen para dar forma a la nación norteamericana. Pero hay algunos lugares que son bien conocidos por su fusión cultural, uno de ellos es Miami, en donde la comunidad latina y la angloamericana transformaron el entorno, tanto que, de acuerdo con los lingüistas, se creó un nuevo idioma.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se tiene identificado el uso de lo que se conoce como el inglés de Miami, un lenguaje cada vez más popular que comenzó a formarse en la década de 1950, cuando los cubanos se mudaron en masa a la región y se convirtieron en la población mayoritaria de la zona.

La comunidad latina está transformando la forma de hablar y comunicar en Miami Dmitry Tkachenko Photo - Shutterstock

Actualmente, Miami es una de las ciudades bilingües más importantes de todo EE. UU. en donde se hablan diferentes tipos de español, razón por la que los habitantes encontraron una nueva manera de comunicarse.

“En Miami hay muchas maneras de hablar inglés. La pluralidad que hemos estado estudiando durante los últimos diez años es la variedad lingüística principal de las personas nacidas en el sur de Florida en comunidades de mayoría latina”, dijo el director del Centro de Humanidades en un Entorno Urbano de la Universidad Internacional de Florida, Phillip M. Carter, de acuerdo con un artículo de New York Post.

De acuerdo con el especialista, este inglés de Miami se caracteriza por algunas pronunciaciones únicas, además de diferencias gramaticales menores y palabras que están influenciadas por la presencia del español en la zona.

Miami es una de las ciudades más bilingües de Estados Unidos

No obstante, aclaró que el inglés de Miami no debe confundirse con el llamado spanglish, pues este está repleto de frases en inglés extraídas directamente del español literal que cada vez más ciudadanos utilizan. “Lo notable es que descubrimos que no solo se usa en el habla de los inmigrantes, sino también entre sus hijos, quienes aprendieron inglés como primer idioma”, señaló Carter.

Siete de cada diez latinos que miran a Estados Unidos lo hacen con la idea de radicarse fuera de su país de origen, según la última encuesta de la plataforma ThinkinWorld.com Mr. Hickmott / Unsplash

Las frases más comunes que se hablan en el inglés de Miami

Según el estudio sobre esta nueva manera de hablar en la ciudad de Miami se identificaron alrededor de 50 frases que inicialmente eran utilizadas por un pequeño grupo de habitantes, pero que ahora son comprendidas prácticamente por cualquiera, entre ellas están:

“We got down from the car”, traducción literal de “bajar del auto”.

“I made the line to pay for groceries” o “hice la fila para pagar las compras”.

“Marco and I went to a bar and he invited me a beer”, debido a que en español se usa la palabra invitar para sustituir la palabra comprar algo para alguien.

“Alex got married with José”, lo correcto sería decir “married to”, pero se usa with como traducción literal de “casarse con”.

