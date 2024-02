escuchar

Cuando un conductor no está concentrado en el camino, limita su capacidad para detenerse y evitar un choque. Por esa razón, una actitud común al manejar podría ser ilegal en Florida. Aunque el estado no tiene una reglamentación específica sobre comer mientras se está en el auto, la conducción distraída si sería motivo de una multa.

De acuerdo con Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés), “conducir distraído es cualquier cosa que le quite las manos del volante, la vista de la carretera o la mente de conducir”. El departamento explica que es un comportamiento extremadamente riesgoso que pone en peligro a todos los que se encuentran en las autopistas o vías.

La ley de Florida no prohíbe expresamente comer y conducir, pero sí se podría sancionar la conducción distraída Freepik

¿Es ilegal comer y conducir en Florida?

En Florida no existe una ley específica que prohíba comer mientras se conduce, indican en el sitio Real Justice, del despacho de abogados de Bernheim Kelley Battista, LLC., pero también enfatizan que no es seguro.

“Comer y conducir en Florida solo se vuelve ilegal si existe una infracción civil o penal. Desde la perspectiva del derecho civil, comer y conducir se vuelve ilegal si se trata de negligencia. En otras palabras, si comer y conducir lo convierte en un conductor peligroso, es ilegal”, aseguran los abogados de Bernheim Kelley Battista, LLC.

Por su parte, el experto en seguridad vial del canal local News 6, agente Steve Montiero, explicó que el Estatuto de Florida 316.1925 cubre el tema de la conducción descuidada. “Cualquier persona que opere un vehículo en las calles o carreteras dentro del estado deberá conducirlo de manera cuidadosa y prudente”, se lee en la reglamentación.

La conducción distraída incluye cualquier cosa que desvíe la atención del conductor eugene barmin - Freepik

El mismo estatuto indica que el conductor deberá manejar “teniendo en cuenta el ancho, la pendiente, las curvas, las esquinas, el tráfico y todas las demás circunstancias para no poner en peligro la vida, la integridad física o la propiedad de cualquier persona”, y el no hacerlo de esa manera “constituirá conducción descuidada y una violación de esta sección”.

De igual forma, advirtió que “cualquier persona que viole esta sección será citada por una infracción de tránsito, sancionable según lo dispuesto”. Montiero señaló que no cree que si un conductor decide comer algo mientras conduce y, aun así, mantiene el control de su vehículo, se considere descuidado. No obstante, “si decide utilizar ambas manos mientras come una hamburguesa y toma una bebida, todo mientras conduce, podría considerarse extremadamente descuidado”, dijo.

Comer o beber mientras se conduce no es ilegal: sin embargo, se trata de una acción que podría llevar al conductor a distraerse y provocar un accidente Freepik

Conducción distraída en Florida

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras señala que, año tras año, miles de estadounidenses mueren y decenas de miles resultan heridos en accidentes por conducción distraída. La legislatura y el gobernador de cada estado elaboran los lineamientos a seguir. “Muchos estados ahora tienen leyes que prohíben enviar mensajes de texto, hablar por teléfono celular y otras distracciones mientras se conduce”, advierte Montiero.

Por su parte, los abogados de la firma Bernheim Kelley Battista LLC sostienen que, en Florida, es muy poco probable ser detenido simplemente porque un oficial de policía vio a alguien ingerir algún alimento o bebida mientras conducía. Sin embargo, sí es posible que lo haga bajo el argumento de que la persona estaba distraída y por esa razón violó otras normas de tránsito, ya que el agente podrían considerar que opera su vehículo de manera imprudente o insegura.

LA NACION