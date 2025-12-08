Malas noticias en Florida y California: las ciudades donde el alquiler aumentó más que los salarios

Un reporte inmobiliario sobre la evolución del precio de los alquileres comparó las variaciones en los valores durante los últimos cinco años. De acuerdo al informe, ciudades de Florida y California resaltaron entre las que tuvieron un mayor aumento en el valor promedio de la renta, tanto en términos nominales como porcentuales.

Florida y California tuvieron los mayores aumentos de alquileres

El estudio de LendingTree se enfocó en los aumentos de precio del alquiler en las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos. A partir de la recopilación de datos, se reveló cuáles fueron las que mostraron incrementos más importantes.

El estudio se enfocó en los aumentos del precio promedio de alquiler en las 50 ciudades más grandes de EE.UU. Freepik

En concreto, la evaluación se realizó sobre los valores promedio de departamentos de una y dos habitaciones (dos y tres ambientes, respectivamente) entre el año fiscal 2021 y 2026. Entre los primeros puestos, el Estado del Sol y el Estado Dorado tuvieron mucha presencia.

Según lo que arrojó el informe, los lugares con mayores subas en viviendas de dos ambientes fueron:

Nueva York : US$854 (47,4%).

: US$854 (47,4%). San Diego, California : US$817 (49,8%).

: US$817 (49,8%). Miami, Florida : US$764 (62,1%).

: US$764 (62,1%). Riverside, California : US$671 (60,7%).

: US$671 (60,7%). Tampa, Florida: US$656 (63,1%).

A pesar de que el aumento nominal más grande se presentó en la Gran Manzana, las dos ciudades del Estado del Sol la superaron en términos de porcentaje, ambas por arriba del 60%.

Tampa, Florida, tuvo el mayor aumento porcentual en los departamentos de dos ambientes Clément Bardot - Clément Bardot

Por otro lado, en lo que respecta a los departamentos de tres ambientes, Florida lideró el ranking y California fue el que más ciudades tuvo en los primeros lugares:

Miami, Florida : US$885 (57,1%).

: US$885 (57,1%). San Diego, California : US$877 (41,3%).

: US$877 (41,3%). Nueva York : US$857 (41,7%).

: US$857 (41,7%). Riverside, California : US$811 (58,3%).

: US$811 (58,3%). Sacramento, California: US$760 (50,8%).

En paralelo a eso, según un estudio de StreetEasy, la tendencia a nivel nacional es que los alquileres aumentaron 1,5 veces más rápido que los salarios en promedio.

La ciudad de California que tuvo menores aumentos de alquiler en los últimos cinco años

En contraste a la información de los incrementos más marcados, una ciudad del Estado Dorado también se destacó por tener el menor aumento promedio en los alquileres.

Se trata de San Francisco, que tuvo incrementos de US$54 (1,8%) en departamentos de dos ambientes y de US$51 (1,4%) en unidades de tres ambientes.

San Francisco, California, tuvo los menores porcentajes de aumento gracias a su política de control de alquileres World Atlas - World Atlas

Esto no es casual, sino que se debe a una reglamentación que tiene la ciudad de California. Por norma municipal, unidades de vivienda que fueron construidas antes del 14 de junio de 1979 y cumplen con otras características tienen control de alquileres.

La regla sostiene que los propietarios solo pueden establecer aumentos en un porcentaje limitado.

Las ciudades de Florida donde se puede alquilar un departamento de cuatro ambientes por US$2000

Más allá de tener los centros urbanos con mayor porcentaje de aumento en departamentos de dos y tres ambientes, el Estado del Sol también tiene una ciudad que permite rentar unidades de mayor tamaño por US$2000 mensuales.

Se trata de Jacksonville. Según un análisis de Apartments.com, US$2000 alcanzan para alquilar allí una vivienda de cuatro ambientes y 1453 pies cuadrados (135 metros cuadrados), en promedio.