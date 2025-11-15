La ciudad más segura para vivir en Florida es de las mejores en EE.UU., según un estudio

Un estudio apoyado en un informe de delitos del Buró de Investigaciones Federales de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) identificó a Homosassa Springs como la ciudad de Florida más segura para vivir. El informe se elabora en función de la tasa de homicidios y crímenes contra la propiedad por cada 100 mil habitantes de cada localidad.

Homosassa Springs, la ciudad de Florida más segura para vivir: qué dice el estudio

La investigación, realizada por US News & World Report, estableció cuáles son las ciudades más seguras de EE.UU. Homosassa Springs se ubicó en el quinto puesto a nivel nacional, pero fue la urbe mejor posicionada del estado de Florida. El podio en todo el país norteamericano lo integraron Jhons Creek, en Georgia; Centreville, en Virginia; y Newton, en Massachusetts.

Homosassa Springs es una población ideal para conectar con la naturaleza Homosassa Springs Wild Life

Homosassa Springs registró tasas de criminalidad inferiores a la media, en comparación con otras áreas de tamaño similar. Su puntuación general fue de 5,7, mientras que las localidades que se ubican por encima obtuvieron 6 puntos en todos los casos.

Dentro del Top 10, aparece otra metrópolis ubicada en territorio gobernado por el republicano Ron DeSantis. Se trata de Weston, que quedó en la novena posición del listado.

Cómo es vivir en Homosassa Springs, la ciudad más segura de Florida

Según consignó el estudio, más allá de los buenos resultados que obtuvo Homosassa Springs en materia de seguridad contra el crimen, también tiene otros factores a favor y que la convierten en un destino muy elegido por ciudadanos al mudarse:

Costo de vida : ofrece un menor costo de vida en comparación con ciudades de tamaño similar. El valor promedio de una vivienda es de 219.581 dólares.

ofrece un menor costo de vida en comparación con ciudades de tamaño similar. El valor promedio de una vivienda es de 219.581 dólares. Movilidad: el tiempo de viaje promedio es de 19 minutos y está adaptada para quienes deciden trasladarse en coche, en transporte público o a pie.

el tiempo de viaje promedio es de 19 minutos y está adaptada para quienes deciden trasladarse en coche, en transporte público o a pie. Comunidad: de sus 15.052 habitantes aproximadamente, el 17% es menor de 20 años, el 10% tiene entre 25 y 34, el 10% entre 35 y 44 y el 29% entre 45 y 65. Alrededor del 30% es mayor de 65 años.

de sus 15.052 habitantes aproximadamente, el 17% es menor de 20 años, el 10% tiene entre 25 y 34, el 10% entre 35 y 44 y el 29% entre 45 y 65. Alrededor del 30% es mayor de 65 años. Mercado laboral: el ingreso medio por hogar es de US$52.150.

el ingreso medio por hogar es de US$52.150. Ranking: además de aparecer en primera plana en cuanto a la seguridad, esta ciudad es la número 301 entre las mejores de todo el país norteamericano para vivir a nivel general, listado que fue realizado por la misma fuente.

Homosassa Springs cuenta con numerosas atracciones turísticas Homosassa Springs Wild Life

Por qué Homosassa Springs es la ciudad más segura para vivir en Florida

Para definir sus estudios de los mejores lugares para vivir en el país norteamericano, US News & World Report utiliza datos de Applied Geographic Solutions (AGS, por sus siglas en inglés) y recursos internos, además de informes del FBI sobre criminalidad, para determinar las posiciones de las ciudades en el ranking.

El parque estatal de Homosassa Springs es un importante atractivo turístico de la ciudad Tripadvisor

“Estos datos se categorizaron en los cinco índices que se evaluaron mediante una metodología determinada por las preferencias de los estadounidenses”, explicó el sitio. Además, la institución remarcó que los porcentajes son determinados por encuestas públicas; y en el caso de su última publicación, se calcularon en febrero de 2025.