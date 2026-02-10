La dura condena de Ron DeSantis contra una funcionaria que no colaboró con el ICE en un caso migratorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida, apuntó contra la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, luego que la fiscalía le enviara una citación penal por impedir la aplicación de la ley de inmigración en el condado.

La postura de DeSantis contra Deegan

El gobernador mostró su apoyo a la medida de la fiscalía del estado en sus redes sociales. Allí, compartió un escrito del fiscal general James Uthmeier donde apuntaba contra las acciones migratorias de Deegan.

El fiscal general apuntó contra la alcaldesa por no aplicar las leyes migratorias X/@AGJamesUthmeier

“La Oficina del Fiscal Estatal envió una citación penal a la administración Deegan en Jacksonville. Si hay evidencia de que su administración se coordinó para impedir la aplicación de la ley de inmigración y albergar a extranjeros delincuentes, ¡los haremos responsables!“, escribió desde su cuenta de X.

Una hora después, el gobernador remarcó que los funcionarios locales deben cooperar con los agentes federales en casos migratorios. “Esto no es Minnesota”, dijo en alusión a las manifestaciones ocurridas en el estado que derivaron en la muerte de dos personas.

El video que dio inicio a la disputa local

La citación ocurrió días después de que Yanira Cardona, directora de alcance hispano de Jacksonville, publicara un video donde advertía sobre las ubicaciones específicas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los operativos y el tipo de vehículo que utilizaban.

Estamos Viviendo En Tiempos Muy Difíciles Pero Mi Mejor Consejo Es 1. Tengan Un Plan En Lugar Co

“ICE anda por ahí”, dijo Cardona en el video. “Están poniendo controles de velocidad. Se les ha visto en Emerson, en Beach Boulevard, en Atlantic y en la autopista. Buscan a cualquier empresa de jardinería, a cualquier furgoneta de construcción de empresas de aire acondicionado. Los detienen solo para asegurarse de que tengan su documentación”.

Uthmeier sostiene que los funcionarios locales tienen la obligación legal de facilitar y ayudar al gobierno federal en sus esfuerzos de aplicación de la ley. Asimismo, advirtió que compartir ubicaciones de oficiales para entorpecer operativos podría derivar en cargos de crimen organizado (racketeering) si se prueba una coordinación, según consignó Florida Politics.

Deegan señaló que los comentarios de Cardona fueron un acto de "compasión" Instagram/@donnaformayor

La administración de Deegan argumenta que no se cometió ninguna ilegalidad y que los comentarios de Cardona fueron un acto de “compasión” hacia una población inmigrante vulnerable. Asimismo, señaló que los comentarios de Yanira fueron utilizados como un “poste de azote político”.

Qué estipula la denuncia de la fiscalía general

La denuncia penal impulsada por Uthmeier plantea que la administración de la alcaldesa Donna Deegan ha incurrido en las siguientes faltas y conductas ilegales:

Esfuerzo coordinado de obstrucción : Se alega que existió una coordinación deliberada entre funcionarios de la ciudad para impedir y frustrar los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración federales.

: Se alega que existió una coordinación deliberada entre funcionarios de la ciudad para impedir y frustrar los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración federales. Revelación de información operativa a través de Yanira Cardona, quien es funcionaria de la administración de Deegan.

Albergar a extranjeros con antecedentes: La fiscalía busca pruebas de que el gobierno de Jacksonville coordinó acciones no solo para impedir arrestos, sino para “albergar a extranjeros criminales”.

La denuncia exige que la ciudad testifique bajo juramento el 20 de febrero de 2026 y entregue todos los mensajes y comunicaciones de Cardona, incluyendo las de sus dispositivos personales usados para fines laborales.