El operativo masivo del ICE en Florida con cientos de migrantes mexicanos y centroamericanos detenidos

En un operativo masivo de tres días de duración, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a más de 150 migrantes mexicanos y centroamericanos. Las redadas se desarrollaron en Florida y contaron con la cooperación entre distintas agencias de aplicación de la ley, tanto locales como federales.

¿Cómo fue el operativo masivo del ICE en Florida?

En línea con la intensificación de redadas migratorias que impulsa el presidente Donald Trump en este 2026, las operaciones se llevan a cabo también en Florida, uno de los estados más colaborativos con la administración federal en materia de control de inmigración. El miércoles 4 de febrero, el ICE anunció a través de sus redes sociales el resultado de un operativo de tres días de duración.

Los agentes migratorios del ICE arrestaron a 152 migrantes procedentes de mexicanos y centroamericanos en la operación de tres días de duración ICE Facebook

De acuerdo con el comunicado, 152 extranjeros indocumentados fueron detenidos en las redadas desarrolladas en el Estado del Sol. “Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida (FHCP, por sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad estatales y locales”, detallaron las autoridades.

Aunque no especificó en qué ciudad se realizaron las redadas, la agencia federal incluyó luego fotografías de cuatro detenidos. Entre los arrestados se encontraban:

Henry Geovany Zamora: acusado de asalto agravado con un arma. El migrante hondureño tiene una orden de deportación final de 1999 y anteriormente fue deportado de EE.UU. dos veces.

Sebastian Ortiz Jimenez: cargos por infracción a la ley de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés); crueldad hacia un niño; resistencia a un oficial y múltiples delitos de tráfico.

Denis Alecsis Garcia Nunes: migrante hondureño con cargos pendientes por violencia doméstica. Tenía una orden de deportación final de 2024.

Miguel Franscisco-Austria: migrante mexicano, fue deportado en 2008 y 2010 y tiene cargos por reingreso ilegal.

El gasto de Florida en operativos del ICE para detener a migrantes

El anuncio de la agencia federal se produjo pocos días después de que se filtrara un informe que indicaba que la administración del gobernador Ron DeSantis gastó aproximadamente US$573 millones en operaciones migratorias.

La administración DeSantis gastó aproximadamente US$573 millones en redadas migratorias del ICE en Florida @GovRonDeSantis

La cifra desglosada se incluyó en el informe que la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) entregó a la Legislatura el sábado.

Si bien se espera que el gobierno federal reembolse a Florida por sus gastos en las redadas migratorias, según informó Politico, la administración DeSantis aún no recibió ninguno de los más de US$600 millones prometidos.

Detenidos por el ICE en Florida y EE.UU.: las cifras oficiales

A mediados del mes pasado, DeSantis reveló durante su discurso inaugural ante el Congreso estatal que en los últimos nueve meses las autoridades detuvieron a casi 20.000 inmigrantes en el estado.

Según el gobierno de Florida, citado por EFE, solo la Operation Tidal Wave permitió 10.400 arrestos y entregas de extranjeros indocumentados a las autoridades federales.

En contraposición con la versión del gobierno federal, más de la mitad de los migrantes que se encuentran bajo custodia del ICE en EE.UU. no cuentan con condenas ICE - ICE

Pese a la versión del gobierno federal de que se centra en personas con antecedentes penales, más de la mitad de los migrantes que se encuentran bajo custodia no cuentan con condenas.

El 16 de enero, la administración Trump alcanzó un nuevo récord al superar los 70.000 detenidos en todo Estados Unidos por primera vez en los 23 años de historia de la agencia de deportación. De acuerdo con CBS News, el 47%, o alrededor de 34.000 migrantes, tenían cargos o condenas penales.

El resto de los detenidos están clasificados por ICE como “violadores de inmigración”, lo que significa que no están condenados por delitos ni enfrentan cargos en el país norteamericano.