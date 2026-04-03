La ley HB 249 firmada por DeSantis en Florida: crea un nuevo símbolo y anuncia US$19 millones para los veteranos

El gobernador Ron DeSantis firmó este jueves 2 de abril la ley HB 249 para oficializar al SS American Victory como el nuevo buque insignia de Florida. El acto, realizado en Tampa, designa a este navío de la Segunda Guerra Mundial como símbolo estatal en el marco del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, este 4 de julio.

Detalles de la ley HB 249 en Florida firmada por DeSantis

Según el comunicado oficial, este buque de vapor construido en 1945 es uno de los pocos de su clase que aún se mantienen operativos.

La ley HB 249 lleva la firma de DeSantis @GovRonDeSantis

El navío, que sirvió en tres conflictos armados, funciona actualmente como un museo flotante y monumento conmemorativo atracado permanentemente en el puerto de Tampa. Además, recibe miles de visitas año a año de grupos educativos, turistas y amantes de la historia.

Historia y legado del SS American Victory

El SS American Victory tiene una trayectoria militar que abarca varias décadas de operaciones logísticas. De acuerdo con el aviso de la entidad, su designación como símbolo de Florida marcó la importancia que tuvo para las Fuerzas Armadas de EE.UU. en momentos críticos de la historia.

El barco museo en Tampa, Florida American Victory Ship and Museum (Tampa)

Los hitos principales de la embarcación incluyen:

Segunda Guerra Mundial: fue construido en solo 55 días para suministrar provisiones esenciales a las tropas estadounidenses en el Pacífico.

fue construido en solo 55 días para suministrar provisiones esenciales a las tropas estadounidenses en el Pacífico. Conflictos posteriores: continuó su servicio activo durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam.

continuó su servicio activo durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Preservación en Tampa: desde 1999, el barco se encuentra en Florida, donde fue restaurado para servir como un espacio educativo y de memoria.

Florida se posiciona así como uno de los estados con mayor presencia militar y de veteranos en la nación, con aproximadamente 1,5 millones de excombatientes que residen en su territorio, según el comunicado.

La infografía distribuida por el Estado de Florida destaca que la región cuenta con 21 instalaciones militares y más de 65.000 miembros del servicio en activo.

La importancia de este navío para Estados Unidos Insgtagram flgovrondesantis

Inversión y apoyo a los veteranos en Florida

La firma de la ley HB 249 se enmarca en una estrategia de apoyo financiero y social para las familias militares. El estado destacó que había destinado cerca de US$100 millones hacia servicios para veteranos.

Esto incluye una partida de US$19 millones para expandir la atención médica, la vivienda y el soporte a través del Departamento de Asuntos de Veteranos de Florida (FDVA, por sus siglas en inglés).

Además de los símbolos patrios, la administración estatal amplió las vías de acceso a la fuerza laboral para exmiembros de las fuerzas armadas con la agilización de licencias profesionales.

DeSantis remarcó el valor histórico del buque y su vínculo con la efeméride nacional que se celebra este año.

“Al conmemorar este año el 250 aniversario de la fundación de nuestra nación, es un momento ideal para visitar nuestro nuevo buque insignia estatal en Tampa. El SS American Victory es uno de los pocos barcos de la clase Victory que aún se conservan”, concluyó.