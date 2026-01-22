Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 22 de enero

El jueves 22 de enero continuará con la tendencia de un leve aumento en las temperaturas en Florida, después de haber superado el frente frío. En ciudades del sur como Miami, se espera una mínima de 69°F (21°C) y una máxima de 78°F (26°C), aunque será una jornada mayormente nublada con algunos chubascos (probabilidad de lluvia del 84%), según AccuWeather.

Miami espera un clima agradable pero con algunas lluvias este jueves 22 de enero Water Taxi

Por otro lado, en ciudades del centro como Orlando habrá intervalos de nubes y sol, mientras que la mínima será un poco más baja: 57°F (14°C). Lo mismo ocurrirá en el norte: en Tallahassee, se estima un clima más fresco, que oscilará entre los 48°F y los 75°F (9°C y 24°C), y sin lluvias.