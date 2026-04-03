Operación Trigger Lock en Miami Beach: drogas, armas y más de 100 detenidos en Spring Break

En el marco del Spring Break, que provoca una gran afluencia de turistas en distintos destinos de Florida, la policía de Miami Beach llevó a cabo la operación Trigger Lock, que derivó en la incautación de drogas, armas y el arresto de más de 100 personas.

Cómo fue el operativo Trigger Lock en Miami Beach

El período de receso a nivel nacional por el comienzo de la primavera comprende habitualmente jornadas ajetreadas con viajes alrededor de todo el país, y Florida es uno de los destinos más buscados por los turistas.

En este contexto, la policía de Miami Beach realizó varios arrestos y confiscaciones durante el mes de marzo, cuando la mayoría de los estados celebran el Spring Break.

El operativo de la policía de Miami Beach durante Spring Break

Las autoridades informaron que la operación fue “una iniciativa coordinada de aplicación de la ley, en la que participaron varias unidades, diseñada para prevenir la violencia armada y reducir los delitos violentos“. Los arrestos, según especificó NBC News, incluyeron:

94 investigaciones relacionadas con armas de fuego.

39 detenciones por delitos graves .

28 arrestos relacionados con armas de fuego.

“Si bien las vacaciones de primavera de este año transcurrieron sin incidentes y en general sin mayores contratiempos, nuestro ritmo operativo no disminuyó. La Operación Trigger Lock ejemplifica nuestro compromiso de prevenir la violencia antes de que ocurra, y no simplemente responder después de que sucede”, manifestó el jefe Wayne A. Jones.

Las incautaciones de la policía de Miami Beach por la Operación Trigger Lock durante el Spring Break

También se llevaron a cabo incautaciones de drogas y armas:

636 gramos de cannabis.

41 gramos de MDMA, también conocida como éxtasis, es una droga de laboratorio (sintética) que tiene efectos similares a los estimulantes como la metanfetamina.

16 onzas de clorhidrato de prometazina (puede ser objeto de mal uso debido a sus efectos sedantes).

Un vehículo robado.

37 armas de fuego (cinco robadas, una con el número de serie borrado).

6000 dólares.

La policía de Miami Beach llevó a cabo estrictos controles como parte de la Operación Trigger Lock durante el Spring Break @chiefwaynejones

Las autoridades además identificaron a seis personas que eran buscadas y detuvieron a cinco delincuentes condenados en posesión de armas de fuego.

En una publicación en Instagram, el jefe Wayne Jones resaltó que los arrestos totales disminuyeron un 25% en comparación con el año pasado. “Esto es un claro reflejo de nuestro enfoque estratégico, la aplicación proactiva y el profesionalismo de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Miami Beach”, sostuvo.

Las medidas de seguridad de la policía de Miami Beach durante el Spring Break

Durante el período de vacaciones de primavera de este año, las autoridades de Miami Beach se mantienen alerta. Las zonas residenciales se cerraron a los turistas y se instalaron controles de alcoholemia y de seguridad en las entradas a las playas, informó CBS News.

Además, se solicitó la presencia de fuerzas policiales de todo el condado para apoyar los operativos.

La policía de Miami Beach intensificó los controles de DUI durante el Spring Break

En años anteriores, las autoridades habían retirado las mesas al aire libre en Ocean Drive durante el Spring Break como parte de medidas más estrictas de control de multitudes, pero en 2026 se permitió a los restaurantes colocarlas.

Ahora, los miembros de la policía se preparan para realizar nuevos operativos en el marco de los días festivos por Semana Santa en EE.UU..