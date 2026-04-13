La nueva ley firmada por Ron DeSantis que introduce nuevas placas especiales en Florida

El estado de Florida avanzó con una iniciativa que combina identidad, recaudación solidaria y representación institucional. A partir de una reciente legislación impulsada por el gobernador Ron DeSantis, se habilita la creación de nuevas placas vehiculares especiales que podrán colocarse en los automóviles y permitirán recaudar fondos.

La ley de Florida que suma nuevas opciones al sistema de placas

Según informó el medio Click Orlando, el gobernador firmó el proyecto de ley SB 246, una normativa que autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) a desarrollar cinco nuevas placas especiales.

Ejemplos de placas especiales ya existentes en Florida Flhsmv

Estas se suman a la amplia variedad ya existente en el estado, muchas asociadas a causas benéficas, instituciones educativas o identidades culturales.

La iniciativa tiene un doble propósito: por un lado, ampliar las alternativas para los conductores que desean personalizar sus vehículos; por otro, generar ingresos a través de tarifas anuales que serán destinados a distintas organizaciones sin fines de lucro y programas comunitarios.

Las cinco nuevas placas especiales que saldrán a la venta en Florida

La legislación detalla cuáles serán las nuevas matrículas disponibles y a qué entidades beneficiarán. Cada una contará con un diseño específico y un mensaje distintivo en la parte inferior:

Ejemplos de placas especiales ya existentes en Florida Flhsmv

UFC (Ultimate Fighting Championship) : los fondos recaudados serán destinados a la UFC Foundation, que apoya hospitales infantiles, primeros respondedores, miembros del ejército y programas de mentoría juvenil. La placa llevará la frase “UFC Lives Here”.

: los fondos recaudados serán destinados a la UFC Foundation, que apoya hospitales infantiles, primeros respondedores, miembros del ejército y programas de mentoría juvenil. La placa llevará la frase “UFC Lives Here”. Miami Northwestern Alumni Association : los ingresos se dirigirán a programas académicos, deportivos y becas para estudiantes de Miami Northwestern Senior High School. El texto inferior será “Miami Northwestern Alumni Association”.

: los ingresos se dirigirán a programas académicos, deportivos y becas para estudiantes de Miami Northwestern Senior High School. El texto inferior será “Miami Northwestern Alumni Association”. Outsider : lo recaudado beneficiará a la Hoober Brothers Foundation, dedicada a mejorar espacios públicos en todo el estado. La palabra “OUTSIDER” figurará en la base.

: lo recaudado beneficiará a la Hoober Brothers Foundation, dedicada a mejorar espacios públicos en todo el estado. La palabra “OUTSIDER” figurará en la base. St. Petersburg College : los fondos irán a la fundación de esta institución educativa para financiar becas y proyectos que impulsen el éxito estudiantil. La inscripción será “St. Petersburg College”.

: los fondos irán a la fundación de esta institución educativa para financiar becas y proyectos que impulsen el éxito estudiantil. La inscripción será “St. Petersburg College”. First Responders Resiliency: el dinero será destinado a servicios de salud mental para socorristas a través de la First Responders Resiliency Foundation Corp. La placa incluirá la frase “First Responders Resiliency”.

Ejemplos de placas especiales ya existentes en Florida Flhsmv

Cuándo estarán disponibles las nuevas placas en Florida y cómo será el proceso

Según Click Orlando, las nuevas placas podrán comenzar a adquirirse a partir del 1° de octubre. Sin embargo, esto no significa que estarán inmediatamente listas para su uso en los vehículos.

Desde esa fecha, las organizaciones involucradas deberán iniciar la venta de vouchers de preventa. La normativa establece que cada diseño deberá alcanzar un mínimo de 3000 reservas en un plazo de dos años para poder ser fabricado oficialmente.

Ejemplos de placas especiales ya existentes en Florida Flhsmv

Si una organización no logra alcanzar ese objetivo dentro del período establecido, la placa correspondiente será desautorizada y no se producirá. En esos casos, quienes hayan comprado un voucher tendrán la posibilidad de solicitar un reembolso.

Ejemplos de placas especiales ya existentes en Florida Flhsmv

Cómo serán los diseños de las nuevas placas

Aunque aún no se presentaron los diseños finales, la ley establece lineamientos técnicos que deberán seguir todas las propuestas.

Las organizaciones tendrán un plazo de 60 días desde la entrada en vigencia de la normativa, el 1° de octubre, para enviar sus bocetos a la División de Servicios al Automovilista (DMS, por sus siglas en inglés). Posteriormente, este organismo será el encargado de adaptar los diseños a los requisitos estatales.