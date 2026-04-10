Ya rige en California: el cambio del DMV que obliga a miles de empleadores a hacer este trámite solo por internet

Desde el 1° de abril pasado, los empleadores de California que participan en el programa de Notificación de Incumplimiento del Empleador (EPN, por sus siglas en inglés) deben realizar un nuevo trámite. Para cumplir con esta normativa, es necesario que ingresen al sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y completen un formulario específico. Según la agencia, el nuevo sistema acelerará el proceso y permitirá realizar una administración más eficaz.

El cambio del DMV por el que miles de empleadores deben hacer este trámite en California

Las nuevas regulaciones del DMV exigen que los empleadores participantes del EPN presenten documentos, soliciten y reciban registros de conductores y paguen facturas electrónicamente. Para ello, el primer paso es inscribirse en el sitio web de la agencia.

Bajo las nuevas reglas, los empleadores que participen del programa del DMV deberán notificar sobre cualquier cambio en su cuenta DMV New York

Luego, los empleadores deben agregar a sus conductores en línea. Una vez realizados estos pasos, pueden gestionar sus cuentas directamente, usar un sistema de Transferencia Segura de Archivos (SFT) o contratar a un agente de EPN aprobado por el DMV para administrar los registros.

Los cambios introducidos en abril de este año buscan modernizar el programa. Según la agencia, el uso del servicio digital es diez veces más rápido que el proceso tradicional basado en papel.

A su vez, bajo estas reglas, es obligatorio notificar al DMV de forma oportuna sobre cualquier cambio en la cuenta, como el despido de conductores, modificaciones de dirección, actualizaciones en la propiedad de la empresa o el cierre del negocio.

Para qué funciona el programa de empleadores de California del DMV

El EPN permite a las organizaciones comerciales y gubernamentales con base en California monitorear los registros de conducción de los empleados que trabajan para ellas. Al realizar esta práctica, según el sitio web del DMV, las organizaciones pueden:

Asegurarse de que cada conductor tenga una licencia de conducir válida.

Identificar conductores problemáticos o comportamientos de conducción inadecuados.

Mejorar la seguridad pública.

Minimizar la responsabilidad.

El programa EPN del DMV para empleadores de California

El funcionamiento del sistema es el siguiente: a cada empleador inscrito en el EPN se le asigna un código de solicitante. Este se añade a los registros de licencias de conducir de los empleados correspondientes.

Cada año, en la fecha de inscripción, el programa genera y envía automáticamente un registro del conductor cuando ocurre cualquiera de las siguientes acciones o actividades:

Condenas.

Faltas de comparecencia.

Accidentes.

Suspensión o revocación del permiso de conducir.

Cualquier otra medida tomada contra su permiso de conducir.

Quiénes deben inscribirse al programa del DMV para empleadores de California

La página web de la agencia encargada de regular el tránsito y los permisos en California señala que las personas deben inscribir a cualquier conductor empleado para operar un vehículo si:

La persona posee una licencia de conducir comercial de Clase A o Clase B.

El conductor cuenta con un registro de manejo comercial Clase C con autorización especial (Materiales Peligrosos, Vehículos de Pasajeros, Vehículos Cisterna).

El empleado conduce vehículos de pasajeros con capacidad para diez personas o menos a cambio de una remuneración por parte de una empresa de transporte de pasajeros fletada.

El conductor trabaja para una compañía con un certificado de conveniencia y necesidad pública, o un permiso emitido por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC).

El programa del DMV notifica a los empleadores si el conductor cometió una infracción grave, tuvo un accidente, fue condenado o incurrió en otras faltas Imagen generada con inteligencia artificial

Asimismo, estos requisitos incluyen a:

Propietarios que posean, alquilen u operen más de una unidad motora o más de tres vehículos remolcados, bajo cualquier modalidad de operación.

Dueños/operadores de transportes que tienen socios.

Familiares y conductores voluntarios.

Personas empleadas durante más de 30 días laborables en los seis meses anteriores.