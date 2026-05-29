Elecciones en California 2026: última encuesta revela quién gana entre Hilton y Becerra en la contienda a gobernador

La pelea por suceder al gobernador Gavin Newsom entra en días decisivos. A menos de una semana de las elecciones primarias en California, una nueva encuesta estatal del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por sus siglas en inglés) muestra al demócrata Xavier Becerra con una leve ventaja sobre el republicano Steve Hilton.

Becerra mantiene una ventaja sobre Hilton en California, según la última encuesta

Aunque el sondeo presenta un panorama abierto, Becerra y Hilton lograron despegarse del resto en intención de voto. La investigación también muestra que una parte importante del electorado independiente todavía no definió su voto.

La encuesta del PPIC fue realizada sobre 986 votantes probables de California y ubica a Becerra al frente de la carrera con el 23% de intención de voto. En segundo lugar aparece Hilton, con el 20%.

Más atrás se ubican:

Tom Steyer , demócrata, con el 15%.

, demócrata, con el 15%. Chad Bianco , republicano, con el 13%.

, republicano, con el 13%. Katie Porter, demócrata, con el 12%.

El relevamiento también muestra cómo se distribuye el respaldo dentro de cada partido.

Entre los votantes demócratas, Becerra concentra el 39% de apoyo interno. En el electorado republicano, Hilton lidera con el 53%.

Uno de los datos que resaltan es el crecimiento que tuvieron ambos candidatos en los últimos meses. En diciembre pasado, tanto Becerra como Hilton aparecían empatados con el 14% de intención de voto.

Indecisión entre votantes independientes en California de cara a las elecciones primarias

La encuesta muestra además que los electores independientes siguen divididos entre varias opciones. Dentro de ese grupo, Porter obtiene el 20% de apoyo, seguida por Hilton con el 17%, Becerra con el 15% y Bianco y Steyer, empatados con el 14%.

El comportamiento de los votantes que no se identifican con ningún partido podría ser clave en una elección. Para las primarias, California utiliza desde 2010 el sistema conocido como “top two”, implementado tras la aprobación de la Proposición 14.

California elegirá a los dos candidatos a gobernador para suceder a Gavin Newsom en las primarias del 2 de junio X @GovPressOffice

Bajo ese mecanismo, los dos candidatos más votados avanzan a la elección general sin importar el partido político al que pertenezcan.

El voto por correo ya empezó en California

Todos los votantes activos registrados en California recibieron sus boletas por correo desde principios de mayo. Según estimaciones del consultor Paul Mitchell a Associated Press, cerca del 10% de los aproximadamente 23 millones de electores del estado ya emitieron su voto de manera anticipada.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Los datos de participación temprana muestran diferencias entre partidos:

15% de los votantes republicanos.

10% de los demócratas.

7% de los independientes.

Analistas políticos sostienen que parte del electorado demócrata todavía espera las últimas encuestas antes de definir estratégicamente su voto entre los principales candidatos del partido.

Qué opinan los votantes sobre el sistema electoral de California

El sondeo del PPIC también revela que siete de cada diez votantes probables siguen con atención las noticias sobre la campaña para gobernador. Además, el 62% de los consultados dijo sentirse conforme con la oferta de candidatos para reemplazar a Newsom.

En paralelo, el 59% respaldó el actual sistema de primarias abiertas de California y consideró que el mecanismo ayudó al funcionamiento político del estado. La elección primaria se celebrará el próximo martes 2 de junio y definirá qué candidatos competirán finalmente en las elecciones generales del 3 de noviembre.