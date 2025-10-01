La polémica y millonaria donación que impulsó Ron DeSantis en Miami para honrar a Trump

El gobernador Ron DeSantis afronta una compleja e inesperada situación en Florida. Su administración tomó la decisión de ceder un terreno en el centro de Miami para honrar a Donald Trump, sin embargo, su ubicación lindante con un monumento histórico para los migrantes generó controversia.

El mandatario del Estado del Sol impulsó la donación de una valiosa tierra adyacente a la icónica Freedom Tower (Torre de la Libertad) en el centro de la ciudad. Allí se proyecta la Biblioteca Presidencial de Donald J. Trump.

La Torre de la Libertad se encuentra en el centro de Miami y ahora tendrá una biblioteca en su estacionamiento JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La intensa presión y controversia provienen de la ubicación específica elegida, ya que choca con el simbolismo del edificio. Los críticos aseguran que la torre, apodada el “Ellis Island del Sur”, representa exactamente lo opuesto a las políticas de inmigración y la campaña de deportación masiva impulsadas por el presidente.

La junta directiva de Miami-Dade College (MDC, por sus siglas en inglés), organismo a la cual pertenece el edificio, aprobó su trato la semana pasada. La Administración DeSantis solicitó esta transferencia el 16 de septiembre y se programó una votación final para este martes, que de acuerdo a los reportes, fue aprobada por unanimidad.

La biblioteca que se construirá al lado del monumento histórico en Miami

El plan que se llevará a cabo implica transferir 2.63 acres de tierra al estado, que luego se entregarían a la fundación de la biblioteca sin costo, a pesar de que el terreno, adquirido por el MDC en 2004 por 24 millones de dólares, ahora está valorado en aproximadamente US$67 millones.

La biblioteca será construida en el estacionamiento de la Torre Daniel Kozin - AP

Una semana atrás, DeSantis había defendido la medida: “El hecho de que la tengamos en Florida demuestra cuánto apreciamos lo que el presidente ha hecho por EE.UU. Pero también somos un estado en auge, y ahí es precisamente donde se quiere tener esa biblioteca: ahí mismo, en Miami”.

La Torre de la Libertad en Miami: un símbolo del exilio cubano

Construido en 1925, la edificación de 14 pisos fue uno de los epicentros de acogida de los refugiados cubanos que huían del régimen de Fidel Castro. Sin embargo, durante sus primeros 30 años de vida funcionó como sede del periódico de Miami, antes de constituirse como “El Refugio”.

El gobierno federal alquiló el terreno en la década de 1960 y lo reconvirtió en un centro para los cubanos que escapaban a Estados Unidos. Hasta 1974 funcionó como un centro de asistencia: brindaba atención médica, orientación, ayuda en trámites migratorios, alimentos y otros servicios.

El Refugio fue uno de los lugares claves para migración cubana @AP-Archivo

Por este motivo, es que la comunidad se mostró en contra de la idea de construir un monumento a Donald Trump a su lado. Ana Sofía Peláez, cofundadora del Miami Freedom Project, afirmó a The Washington Post que no puede pensar en “dos narrativas que estén más en oposición” que el simbolismo de la Freedom Tower y la retórica del presidente sobre la inmigración.

El Refugio fue remodelado de manera integral, pero preserva sus estructuras principales, como los techos, azulejos y una réplica de una lámpara de araña de 1925 que cualquiera puede visitar. Además de su hermosa arquitectura, tiene una infinidad de historias dentro y su renovación costó alrededor de 65 millones de dólares.