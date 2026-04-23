Newsom vs. Trump: la pelea por el crédito en la reconstrucción de Los Ángeles tras los incendios de 2025

Luego de los incendios por el área de Los Ángeles en 2025, en el estado de California, comenzó el proceso de reconstrucción, en el que se centra una contienda política entre el gobierno federal y el estatal. Según la administración del presidente Donald Trump, una ley autorizada por su gestión permitió la aprobación de miles de permisos para la restauración de viviendas y negocios. No obstante, el gobernador Gavin Newsom cuestionó esta versión y sostuvo que la acción se debe a una “simplificación exitosa hecha posible por líderes estatales y locales“.

Por qué Trump y Gavin Newsom disputan el crédito por los permisos en Los Ángeles

En enero, el presidente republicano firmó una orden ejecutiva que habría dado como resultado la aprobación de casi 2000 permisos para la reconstrucción de Los Ángeles.

Según la administración federal, citada por New York Post, la medida permitía que las normas estatales y locales quedaran sin efecto en este punto y autorizaba a los constructores a “autocertificar” que habían cumplido con “normas sustantivas de salud, seguridad y construcción”.

El presidente Trump se atribuyó el progreso en la entrega de permisos, pero Newsom sostuvo que el avance se dio gracias al trabajo de líderes locales White House / Facebook Governor Gavin Newsom

Bajo esta versión, la orden adelantó la aprobación de miles de permisos para reconstruir el área tras los incendios de Pacific Palisades y Eaton de enero de 2025, que comprendieron dos de las catástrofes más destructivas en la historia de Los Ángeles.

“La orden ejecutiva del presidente Trump de enero fue una medida audaz para superar los obstáculos no federales que habían impedido la reconstrucción de hogares, viviendas y vecindarios enteros. Desde esa orden ejecutiva, hemos contribuido a la aprobación de casi 2000 permisos”, declaró el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin.

Según los registros, el condado emitió 971 permisos desde que se firmó la orden ejecutiva, un aumento del 72%.

Por su parte, la ciudad avanzó con la asignación de 961 permisos desde entonces, un aumento del 58%, según la EPA.

Más allá de estas declaraciones y datos, la oficina del gobernador Newsom afirma que la intervención federal no fue crucial para la recuperación del área.

Qué dijo Newsom sobre la orden ejecutiva de Trump en California

La oficina de Newsom sostuvo que el avance en la entrega de permisos ocurrió gracias al trabajo de funcionarios locales y no tuvo relación con la orden ejecutiva.

“Esta afirmación de la administración Trump es ridícula. La premisa fundamental de la orden era que se obviarían los permisos locales mediante la autocertificación de la SBA, lo que significa que no serían necesarios”, expresó un portavoz en diálogo con New York Post.

Newsom trata de corrupto a Donald Trump

En ese sentido, agregó que el progreso en los permisos locales “demuestra que la gente no está utilizando el proceso que Trump estableció, sino que está avanzando con el proceso simplificado que los líderes estatales y locales hicieron posible”.

En un mensaje de X, la oficina del gobernador demócrata volvió a pronunciarse sobre el tema.

“Trump está tratando de llevarse el crédito por la simplificación exitosa hecha posible por líderes estatales y locales. Su Orden Ejecutiva no tiene nada que ver con estas aprobaciones de permisos”, escribió.

Cuántas viviendas destruyeron los incendios de Los Ángeles y cuánto dinero se necesita para reconstruir

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr, por sus siglas en inglés) indicó que el daño económico total se estima entre 250 mil y 275 mil millones de dólares.

El análisis del organismo proyectaba que la interrupción de la actividad económica dentro de los perímetros afectados por los incendios generaría pérdidas de entre US$4600 y US$8900 millones entre 2025 y 2029, con repercusiones en el empleo y el crecimiento regional.

En cuanto al daño material, los incendios forestales destruyeron aproximadamente 16.000 estructuras.

El gobernador Newsom se encontró con el presidente Donald Trump cuando ocurrieron los incendios de 2025 (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

El gobernador criticó anteriormente a Trump por no concederle los US$40.000 millones en ayuda federal que solicitó, una cifra considerada como “excesivamente alta” por la oficina del presidente.

Según el Post, se asignaron más de US$3 mil millones en ayuda federal. A su vez, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ofreció US$101 millones en asistencia para la vivienda, mientras que la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) destinó US$3200 millones para préstamos para vivienda y negocios.