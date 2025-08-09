La zona de Florida, a dos horas de Miami, que hoy es el peor lugar para comprar una casa en EE.UU.: “La mayor caída”
Esta ciudad costera experimentó un descenso de los valores de la vivienda en un 11%
- 3 minutos de lectura'
Una ciudad de Florida, que se encuentra a dos horas de Miami, fue designada como el peor lugar para comprar una vivienda en Estados Unidos, según un reciente análisis. La localidad experimentó una caída de los precios de las casas del 11% en los últimos dos años.
La ciudad de Florida catalogada como el peor lugar para comprar una casa en EE.UU.
The Wall Street Journal publicó el 30 de junio pasado un análisis basado en los datos de Homes.com y determinó que Cape Coral-Fort Myers tuvo la mayor caída entre las principales áreas metropolitanas de ese país, con un 11% de descenso en las ventas de propiedades. El porcentaje hace referencia a los últimos dos años hasta mayo de 2025.
Previamente, la localidad experimentó un incremento del 75%, durante los primeros años de la pandemia por Covid-19. Pero, según el análisis, diversos aspectos influyeron en el desinterés de los compradores, como el aumento del precio de las viviendas, las tarifas de los seguros del hogar en medio de las temporadas de huracanes y los impuestos a la propiedad.
El panorama general impulsó a los residentes a buscar otros potenciales lugares donde vivir y el descenso afectó en gran medida a los interesados en adquirir una propiedad, que se sumergieron en hipotecas superiores al valor promedio.
En total, un 52% de las casas ofertadas en Cape Coral presentaron una bajada de los precios de venta en el último tiempo. Según Homes.com, actualmente se encuentran disponibles 7672 viviendas en la zona.
Por ejemplo, el medio mencionado reclutó un ejemplo de una propiedad adquirida hace tres años, que posee piscina. El precio inicial era de 675 mil dólares, pero el vendedor actual lo redujo progresivamente hasta alcanzar los US$500 mil.
El incremento de precios de la vivienda se enmarca en una tendencia a nivel nacional, que ocasionó en algunas áreas de Estados Unidos que los vendedores disminuyan el valor inicial de venta debido a la reducción de acuerdos completados o incluso decidan retirar del mercado sus publicaciones.
Cuánto cuesta vivir en Cape Coral
El costo de vida en esta ciudad de Florida es un 3,9% superior al promedio nacional, según Apartments.com. En tanto, el precio de la vivienda se sitúa un 2,3% por encima que el promedio en ese país.
Mientras el alquiler en la localidad oscila los US$1547, el costo de comprar una casa se sitúa en US$494.837.
Por otra parte, el sitio web señaló que para vivir cómodamente en Cape Coral se necesita un ingreso de US$63.624 antes de impuestos para un adulto soltero sin dependientes. Este salario se contempló con base en gastos estimados de US$30.288 anuales para la propiedad, US$8640 para los alimentos y US$13.104 por los bienes y servicios.
Con respecto a los valores del estado, esta ciudad presenta un 4% de costos superiores en los comestibles, un 20,4% mayor en el precio de la vivienda, un 5,6% más en los servicios básicos y un 9,7% por encima en la atención médica que el promedio general de Florida.
