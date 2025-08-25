Labor Day en Florida: las tiendas que abren y las que cierran en el Día del Trabajo

El lunes 1° de septiembre de 2025 se conmemora el Labor Day o Día del Trabajo en Estados Unidos. Al tratarse de un feriado a nivel federal, algunas tiendas y oficinas no atenderán ese día en el estado de Florida.

Qué estará cerrado durante el feriado del 1° de septiembre

Como señaló la Oficina de Gestión de Personal de EE.UU. (OPM, por sus siglas en inglés), Labor Day es uno de los días feriados reconocidos a nivel federal. Esto quiere decir que la fecha se conmemora en todos los estados por igual.

Costco es en único gran supermercado que estará cerrado el 1 de septiembre (Unsplash/Marcus Reubenstein)

Durante los feriados federales, las personas que trabajan para el gobierno o en alguna de sus dependencias tienen el día libre, como señaló la OPM. Por esa razón, todas las oficinas gubernamentales estarán cerradas en Labor Day.

Lo mismo sucederá con los bancos. De acuerdo con NBC 6, solo los cajeros automáticos estarán disponibles para quienes necesiten retirar o depositar dinero. Por ello se recomienda que los habitantes de Florida realicen sus trámites bancarios y gubernamentales antes o después del 1 de septiembre.

Al tratarse de un organismo federal, el Servicio Postal tampoco estará disponible, pero sí estará habilitada la opción del correo prioritario exprés. Para los casos de UPS y FedEx, algunas de sus sucursales estarán cerradas, mientras que otras podrían operar con horarios limitados.

NBC 6 reportó que una de las únicas tiendas grandes que cerrarán sus puertas el 1° de septiembre es Costco, la cual retomará actividades al día siguiente.

Por lo general, la mayoría de los comercios locales e independientes no trabajan durante los feriados oficiales, por lo que sería conveniente consultar directamente con ese tipo de negocios antes de visitarlos en Labor Day.

Qué estará abierto durante el Día del Trabajo

Como señaló The Florida Times-Union, la mayoría de las tiendas y restaurantes estarán abiertos el 1 de septiembre. Algunos de los negocios que sí ofrecerán sus servicios en Labor Day son:

Los horarios de atención de las cadenas y franquicias podrían variar entre sucursales (Unsplash/Zoshua Colah)

Publix

Target

Walmart

CVS

Walgreens

Winn-Dixie

Harveys

Aldi

Sam’s Club

BJ’s Wholesale Club

Food Lion

Kroger

Rowe’s

Whole Foods

Fresh Market

Trader Joe’s

IKEA

Lowe’s

Home Depot

Academy Sports + Outdoors

Dick’s Sporting Goods

The Florida Times-Union explicó que algunas tiendas operarán en horario regular, mientras que algunas sucursales podrían abrir más tarde o cerrar más temprano. Por ello es conveniente que los clientes consulten previamente el horario específico del establecimiento que desean visitar.

Entre los restaurantes que trabajarán con normalidad durante el Día del Trabajo en Florida se encuentran:

McDonald’s

Burger King

Wendy’s

Chick-fil-A

KFC

Arby’s

Starbucks

Papa John’s

Pizza Hut

Domino’s

Krispy Kreme

Dunkin’ Donuts

Hardee’s

Cracker Barrel

Golden Corral

IHOP

Olive Garden

Texas Roadhouse

Taco Bell

Buffalo Wild Wings

Panera

Carrabbas

Chipotle

Subway

Firehouse Subs

Jersey Mike’s

Jimmy Johns

Por qué el 1 de septiembre se conmemora el Labor Day

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de EE.UU. (DOL), Labor Day es un día para reconocer los logros sociales y económicos que han conseguido los trabajadores estadounidenses a lo largo de la historia.

La gran mayoría de los países celebran a sus trabajadores el 1 de mayo; en EE.UU. y Canadá es el primer lunes de septiembre (Pexels/Chevanon Photography)

El primer Día del Trabajo se llevó a cabo el 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York. Fue hasta el 28 de junio de 1894 cuando el presidente Grover Cleveland firmó la ley que estableció que el Labor Day se celebraría el primer lunes de septiembre de cada año.

El DOL explicó que existe un debate sobre quién fue el fundador de este día feriado. Por un lado, está Peter J. McGuire, quien fungió como secretario general de la Hermandad de Carpinteros y Ebanistas.

El segundo candidato es Matthew Maguire, quien fue secretario local de la Asociación Internacional de Maquinistas. Ambos personajes propusieron en 1882 que debía existir un día para honrar a los trabajadores que construyeron al país.