Las 8 compañías de seguros de Florida que deben pagar miles de dólares en multas por “mala conducta” tras los huracanes

El Comisionado de Seguros de Florida, Mike Yaworsky, anunció sanciones a ocho aseguradoras por su manejo de reclamaciones relacionadas con los huracanes Ian e Idalia. Las multas podrían alcanzar los US$2 millones.

Las razones detrás de las multas a las aseguradoras

Yaworsky informó la noticia el pasado 2 de septiembre. Allí, aseguró que la Oficina de Regulación de Seguros de Florida (Floir, por sus siglas en inglés) exigiría “altos estándares” a las aseguradoras en la presente Temporada de Huracanes 2025.

Floir sostuvo que ocho compañías tuvieron mala conducta durante los huracanes Ian e Idalia Rebecca Blackwell - AP

“El capital está llegando y el mercado se está estabilizando, pero nuestra oficina exige altos estándares a las aseguradoras. Es importante que los consumidores tengan confianza de que están recibiendo lo que pagan“, aseveró el comisionado en un comunicado oficial.

Yaworsky detalló que la Unidad de Conducta de Mercado de la OIR identificó a ocho compañías con “malas conductas” en sus prácticas comerciales durante los huracanes Ian e Idalia. Los hallazgos incluyeron:

Utilizar ajustadores que fueron designados incorrectamente.

No reconocer la recepción de las comunicaciones de reclamos de manera oportuna.

No incluir ciertas declaraciones de divulgación al proporcionar estimaciones sobre reclamos por daños.

No proporcionar la Declaración de Derechos de Reclamos de los Propietarios de Viviendas.

No pagar los intereses cuando se adeudan.

De estos puntos, las ocho pólizas de vida identificaron tasas de error superiores al 60% para el huracán Ian y superiores al 80% para el huracán Idalia, que incluían falta de pagos dentro de los 90 días.

La Unidad de Conducta de Mercado de la OIR sostuvo que las tazas de error fueron superiores al 60% durante el huracán Ian

Las pérdidas generadas durante los huracanes Ian e Idalia

Según datos de Floir, el huracán Idalia causó pérdidas aseguradas estimadas en más de US$309 millones. De los 17 mil reclamos presentados por propiedades residenciales dañadas por la tormenta, 6070 se cerraron sin pago, según consignó Newsweek.

El huracán Idalia generó pérdidas superiores a US$309 millones

En el caso del huracán Ian, considerado como la quinta tormenta más fuerte en pisar EE.UU., generó un total de US$22 millones en pérdidas aseguradas. De 565 mil reclamaciones de propiedades, 157 mil se cerraron si pago.

Una por una: cuáles son las aseguradoras que deberán pagar multas

Los reguladores de Florida revelaron cuáles eran las compañías con sanciones superiores a los US$50.000:

Compañía de seguros costera americana : US$400 mil.

: US$400 mil. Intercambio de seguros de American Mobile: US$400 mil.

US$400 mil. Compañía de seguros especializados Centauri : US$100 mil.

: US$100 mil. Compañía de seguros Clear Blue : US$400 mil.

: US$400 mil. Compañía Nacional de Seguros Monarch : US$325 mil.

: US$325 mil. Compañía Nacional de Seguros Sutton : US$50 mil.

: US$50 mil. Compañía de seguros Tower Hill Prime: US$250 mil.

US$250 mil. Compañía de seguros TypTap: US$150 mil.

La multa acumulada de las ocho compañías asciende a un total de US$2 millones de dólares.

La advertencia de Blaise Ingoglia a las compañías de seguro

En el comunicado, Blaise Ingoglia, Director Financiero de Florida, sostuvo que “buscaría hacer responsables” a las compañías de seguro en caso de no cumplir con los contratos que firman sus asegurados. En tanto, advirtió que las vigilaba de manera constante.

Blaise Ingoglia, nuevo jefe financiero estatal, sostuvo que está vigilando las compañías de seguro en pro de los floridanos X (@GovGoneWild)

“Estas multas son una prueba clara de que estamos comprometidos a exigirles responsabilidad. Los floridanos pueden estar tranquilos porque estoy vigilando activamente a las aseguradoras y no dudaré en intervenir en defensa de los consumidores y asegurados", sostuvo Ingoglia.