Temporada de huracanes: qué se sabe del disturbio que podría convertirse en tormenta muy cerca de Florida

La temporada de huracanes avanza cerca de Florida con la tormenta Erin y un nuevo fenómeno. Se trata del Disturbio 2, ubicado a más de 600 millas de Florida.

Qué se sabe sobre el Disturbio 2 y su posible evolución

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el disturbio ubicado en la región costera entre Mississippi, Louisiana y Alabama. No se prevé que el sistema se desarrolle en los próximos siete días. Sin embargo, se podrían producir lluvias desorganizadas.

El Disturbio 2 tiene pocas probabilidades de convertirse en una tormenta tropical Captura de pantalla/Zoom Earth

“El sistema tiene 0% probabilidad de convertirse en depresión tropical o tormenta tropical en los próximos dos y siete días”, informó el organismo meteorológico.

El avance de la tormenta Erin y cómo incide en EE.UU.

De acuerdo con el último informe de NHC, el centro de la tormenta tropical Erin está cerca de los 17,4° de latitud norte y 34,3° de longitud oeste.

Comenzó a desplazarse hacia el oeste con una velocidad de traslación de 19 nudos (35 km/h), impulsado por una fuerte corriente.

La tormenta tropical Erin ya se formó en el Atlántico y se traslada hacia el oeste con una velocidad de traslación de 19 nudos (35 km/h) Zoom Earth

“Los modelos globales indican que es probable que la cresta se debilite en unos pocos días, lo que debería causar que Erin comience a moverse hacia el oeste-noroeste en aproximadamente 60 horas hasta el domingo 17″, comunicó el organismo.

Se esperan pocos cambios en la fuerza durante esta noche. Sin embargo, se pronostica un fortalecimiento gradual a huracán entre el 14 y 15 de agosto, con vientos de hasta 70 mph (114 kilómetros por hora).

Cómo será la trayectoria de Erin

Las aguas cálidas y el bajo nivel de cizalladura del viento favorecerán un fortalecimiento sostenido. Esta evolución se verá reflejada de esta manera en los próximos días:

Martes 12 por la tarde : alcanzará vientos de 45 nudos (83 km/h) y ráfagas de hasta 55 nudos (102 km/h).

: alcanzará vientos de 45 nudos (83 km/h) y ráfagas de hasta 55 nudos (102 km/h). Miércoles 13 por la mañana : subirá a 50 nudos (93 km/h) con picos de 60 nudos (111 km/h).

: subirá a 50 nudos (93 km/h) con picos de 60 nudos (111 km/h). Miércoles 13 por la tarde : llegará a 55 nudos (102 km/h) y ráfagas de 65 nudos (120 km/h).

: llegará a 55 nudos (102 km/h) y ráfagas de 65 nudos (120 km/h). Jueves 14 por la mañana : se intensificará a huracán categoría 1 con 65 nudos (120 km/h) y ráfagas de 80 nudos (148 km/h).

: se intensificará a huracán categoría 1 con 65 nudos (120 km/h) y ráfagas de 80 nudos (148 km/h). Jueves 14 por la tarde : registrará 75 nudos (139 km/h) y ráfagas de 90 nudos (167 km/h).

: registrará 75 nudos (139 km/h) y ráfagas de 90 nudos (167 km/h). Viernes 15 por la mañana : alcanzará 85 nudos (157 km/h) y ráfagas de 105 nudos (194 km/h).

: alcanzará 85 nudos (157 km/h) y ráfagas de 105 nudos (194 km/h). Sábado 16 por la mañana: se espera que alcance categoría de huracán con vientos de 95 nudos (176 km/h) con ráfagas de 213 km/h.

Advertencias por la tormenta Erin

Por el momento, no se emitieron alertas costeras, ya que el sistema se encuentra en mar abierto y lejos de zonas habitadas. Sin embargo, el NHC alertó que la tormenta podría trasladarse cerca del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

De acuerdo con el NHC, la tormenta Eric podría afectar el norte de Puerto Rico Imagen Freepik

“Erin podría moverse lo suficientemente cerca del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana para producir algunos impactos en esas islas”, advirtió el organismo meteorológico.