Para defenderse del ICE en NYC: Mamdani publicó cómo millones de inmigrantes pueden “burlar la deportación”

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió un mensaje a la comunidad extranjera sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el comunicado, detalló los derechos básicos de los ciudadanos migrantes y señaló recomendaciones para actuar y evitar la deportación de Estados Unidos.

El comunicado de Mamdani a los migrantes de Nueva York para protegerse del ICE

“Nueva York es —y siempre será— una ciudad para inmigrantes“, expresó Mamdani en una publicación de redes sociales, donde indicó a la comunidad que debe conocer sus derechos para proteger a sus vecinos y familiares.

El mensaje de Mamdani a la comunidad migrante de Nueva York con una estrategia para protegerse del ICE

El alcalde electo tendió la mano a la población tras una redada del ICE en Manhattan, en Canal Street, días atrás.

"Como alcalde, protegeré los derechos de todos los neoyorquinos“, aseveró el político oriundo de Uganda, en una publicación de Instagram el domingo 7 de diciembre. Así, advirtió que esa premisa incluyó a los más de tres millones de migrantes que viven en la ciudad y la consideran su hogar.

En ese sentido, indicó una serie de directrices clave para que la población vulnerable de arrestos y deportaciones de EE.UU. se mantenga informada y pueda protegerse de las redadas. “Todos podemos luchar contra el ICE, primero, conociendo nuestros derechos”, señaló.

Mamdani apuntó lo que los migrantes de Nueva York deben saber si se cruzan con ICE

"Si se encuentra con los agentes del ICE, esto es lo que todos los neoyorquinos tienen que saber", indicó el alcalde electo de la ciudad.

Mamdani destacó que los agentes federales no pueden ingresar en espacios privados, como una vivienda, ciertos lugares de trabajo o una escuela; a no ser que presenten una orden judicial.

En caso contrario, el funcionario aconsejó a la población migrante que niegue su confirmación al ingreso, a través de la expresión: “No doy mi consentimiento para la entrada”.

El ICE realizó una redada en Canal Street en Manhattan unos días atrás y Mamdani reaccionó Archivo

Asimismo, Mamdani alertó que el ICE, en muchas ocasiones, utiliza documentos similares que no son órdenes firmadas por un juez y que las usan para ingresar a ciertos espacios privados o detener ciudadanos. “Legalmente, ICE tiene permiso para mentirte, pero tienes derecho a guardar silencio”, aseveró.

Qué hacer si el ICE detiene a un migrante en Nueva York, según la recomendación de Mamdani

El alcalde electo, que asumirá el cargo el 1º de enero de 2026, aconsejó consultar en reiteradas ocasiones a los agentes federales en medio de una detención: “¿Soy libre de irme?“.

A su vez, detalló ciertas acciones que aconsejó llevar a cabo durante un operativo migratorio:

Derecho a filmar a los agentes del ICE : siempre y cuando no se interfiera en un arresto u otra operación.

: siempre y cuando no se interfiera en un arresto u otra operación. Mantener la calma : no resistirse ni oponerse a una detención por parte del ICE, así como huir del lugar.

: no resistirse ni oponerse a una detención por parte del ICE, así como huir del lugar. “Los neoyorquinos tienen derecho constitucional a protestar”: Mamdani aseveró que, cuando se convierta en alcalde de manera oficial, preservará ese derecho.

Mamdani se reunió con Trump en Washington en medio de las tensiones políticas

El 21 de noviembre pasado, Donald Trump recibió a Mamdani en la Casa Blanca para poner sobre la mesa ciertos temas previo a la nueva gestión en la ciudad de Nueva York.

Si bien ambos poseen diferencias en sus ideales, señalaron que la conversación tuvo un tono cordial y que cooperarían por la defensa común del territorio y su población.

Mamdani y Trump se reunieron en Washington para debatir ciertos temas previo a asumir el cargo de alcalde de Nueva York Archivo

Este encuentro pudo abrir un camino de mayor calma con respecto a los operativos migratorios en la ciudad, tras la amenaza del zar fronterizo, Tom Homan, de incrementar la presencia de agentes federales en la región.