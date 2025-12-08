Adiós Ron DeSantis: por qué no puede ser reelegido como gobernador de Florida en 2026

Ron DeSantis no podrá ser reelecto como gobernador, de acuerdo a las reglas de la Constitución de Florida. Es que la ley impide que una persona acumule más de dos mandatos de forma consecutiva, por lo que el republicano deberá abandonar el cargo en 2027, sin la posibilidad de presentarse a las elecciones estatales.

Qué dice la Constitución de Florida sobre la reelección de gobernadores

Según recuerda Tallahassee Democrat, la Constitución floridense establece un límite de dos mandatos consecutivos para el cargo de gobernador en Florida. Esto deja sin posibilidades a DeSantis, que atraviesa su segunda administración al frente del Estado Soleado.

La Constitución local le impide a Ron DeSantis buscar una nueva reelección en noviembre de 2026 AP foto/Rebecca Blackwell

El republicano inició su primera gestión en enero de 2019, cuando venció al demócrata Andrew Gillum por una estrecha diferencia. Luego fue reelecto en 2022, cuando se coronó ante Charlie Crist con una ventaja más holgada.

De todas formas, la ley no le impide volver a ser gobernador por siempre. Tal como sucede en otros estados, la prohibición aplica solo a mandatos consecutivos. Por lo tanto, tras dejar su puesto en enero de 2027, podría postularse en las siguientes elecciones para competir nuevamente por el cargo.

Lejos de ser una exclusividad de Florida, este mismo sistema se aplica en más de 20 estados de EE.UU., de acuerdo a Tallahassee Democrat:

Alaska.

Arizona.

Colorado.

Georgia.

Hawái.

Kansas.

Kentucky.

Luisiana.

Maine.

Maryland.

Nebraska.

Nueva Jersey.

Nuevo México.

Carolina del Norte.

Ohio.

Pensilvania.

Rhode Island.

Carolina del Sur.

Dakota del Sur.

Tennessee.

Virginia Occidental.

Florida no es el único estado de EE.UU. que impide a los gobernadores ejercer por más de dos mandatos consecutivos Flgov

Hay ciertas jurisdicciones más estrictas que limitan a los gobernadores a no tener más de dos mandatos de por vida. Esto sucede en Arkansas, California, Delaware, Michigan, Misisipi, Misuri, Nevada, Dakota del Norte y Oklahoma.

Cuándo termina el mandato de Ron DeSantis como gobernador de Florida

Los gobernadores de Florida son elegidos por un período de cuatro años, que comienza el primer martes después del primer lunes de enero siguiente a la elección.

Por su parte, DeSantis asumió su segundo mandato el 3 de enero de 2023 y deberá abandonar el cargo el 5 de enero de 2027. Ese día, tomará el poder el ganador de las elecciones de 2026, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

Lista completa: quiénes son los candidatos a gobernador de Florida para las elecciones 2026

De acuerdo a la información de la División de Elecciones de Florida, esta es hasta el momento la lista completa de los candidatos a la gobernación de Florida:

Partido Demócrata

Jerry Demings.

Fe E. Antonio.

Richard Paul Dembinsky.

Dayna Marie Foster.

Donald J. Peterson.

David Jolly.

Bill Slater.

Partido Republicano

William Todd Andros.

Shea Cruel.

Byron Donalds.

Jim Holcomb.

Daniel J. Imperato.

Juan José Mercadante.

Pablo Renner.

Caneste Succe.

Robert Edward “Bobby” Williams Jr.

James Fishback.

El primer mandato de Ron DeSantis como gobernador de Florida inició en 2019 X/@GovRonDeSantis

Sin afiliación

Surindar Singh Bedi.

Molière Domingo.

Insley Darris Corri Evans Sr.

Kyle Chaderwick Gibson.

Neil J. Gillespie.

Mourice “Mo” Hylton.

Independientes

James Michael Brown.

Andrea Lynn Klink.

Reginald Byron Strachan.

Rodney Christopher Glover.

Christopher Tavarus Powell.

Partido Libertario de Florida

Scott Jewett.

Partido Constitucional de Florida