Adiós Ron DeSantis: el candidato de origen migrante que busca la gobernación de Florida y planea eliminar las visas H-1B
Entre sus propuestas de campaña, James Fishback presenta la idea de rechazar la aplicación del programa federal en el Estado del Sol
- 4 minutos de lectura'
A comienzos de esta semana, James Fishback, un empresario republicano hijo de madre colombiana, anunció su candidatura para las elecciones a gobernador de Florida. En su presentación, hizo foco en algunos ejes de campaña, uno de ellos la inmigración. En ese sentido, ya adelantó que si gana combatirá la aplicación de visas H-1B en el Estado del Sol.
Quién es James Fishback: el candidato que promete limitar las visas H-1B en Florida
El empresario de 30 años anunció su candidatura mediante su cuenta de X. En un video de presentación, dijo que participará en las elecciones de 2026 para elegir al sucesor de DeSantis en el cargo.
Junto con eso, remarcó algunos de sus ejes de campaña y anunció medidas que eventualmente tomaría si se convierte en mandatario estatal. En primer lugar, Fishback expresó que terminará con la “estafa” de las visas H-1B.
Estos permisos se otorgan, con cupos limitados, a extranjeros para trabajos especializados. Según el nuevo candidato, este programa le quita el empleo a estadounidenses, por lo que se enfocará en desincentivar su aplicación en Florida.
Las visas H-1B son un programa federal y el eventual gobernador no tiene autoridad para cancelarlo o modificarlo. Sin embargo, en el video Fishback no detalló mediante qué mecanismo concretaría su propuesta.
Luego, realizó un posteo en la misma red social. Allí, reveló que, si es elegido mandatario estatal, cancelará “todos los contratos estatales con empresas que importen trabajadores H-1B en lugar de contratar a estadounidenses calificados”.
Fishback quiere terminar con las visas H-1B en Florida a pesar de que es hijo de una migrante
El empresario tiene un duro enfoque con respecto a la inmigración, a pesar de que es hijo de una colombiana. Según Tallahassee Democrat, él nació en Florida después de que su madre se trasladara a EE.UU. y conociera a su padre, un conductor de autobús del condado de Broward.
Según la visión de Fishback, su padre anteriormente era podador de árboles, pero perdió el trabajo por culpa de extranjeros. De acuerdo con su testimonio, otros extranjeros que entraron ilegalmente al país norteamericano cobraban menos por el servicio y lo obligaron a buscar un nuevo empleo.
Por su parte, también diferenció la llegada de su madre con otros casos. En una entrevista con Newsweek, marcó su postura: “La inmigración de hace 30, 40 o 50 años es distinta a la de ahora”.
En ese sentido, el candidato a gobernador de Florida señaló que ella no obtuvo “cupones de alimentos”, “el teléfono de Obama” o “servicios de salud gratuitos”. “Ella no robó un trabajo”, agregó.
Los ejes de campaña de James Fishback, el nuevo candidato a gobernador de Florida
Además de sus palabras contra la inmigración y su intención de terminar con las visas H-1B, el empresario también mencionó otras propuestas. A partir de su video de presentación y su posicionamiento público, se destacan algunos focos principales:
- Presenta la asequibilidad para familias de Florida como el gran eje de su propuesta.
- Se opone a que grandes empresas como Blackstone o Airbnb adquieran propiedades en el estado.
- Rechaza la construcción de centros de inteligencia artificial que puedan generar aumentos en facturas de electricidad.
- Propone eliminar todos los impuestos a la propiedad en el Estado del Sol.
- Rivaliza con Byron Donalds, el candidato a gobernador que recibió apoyo de Trump.
- Reivindica la gestión del actual gobernador republicano, DeSantis.
