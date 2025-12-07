Documentos válidos y qué hacer si el ICE o la CBP te detienen en una parada de auto en California
La American Civil Liberties Union of Southern California advierte acerca de no mentir a los agentes de inmigración y no mostrar documentación falsa
- 4 minutos de lectura'
Tanto los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) como los de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden realizar paradas de tráfico. Ante una detención mientras se conduce un auto, esto es lo que se debe hacer y los documentos válidos en California.
Qué hacer si el ICE o la CBP te detienen en una parada de auto en California
La American Civil Liberties Union (ACLU) of Southern California elaboró una guía para que los inmigrantes en el estado sepan qué deben hacer si la policía o un agente de inmigración los detiene.
De acuerdo con la organización, estos son los pasos a seguir en un control de tráfico:
- Parar el auto en un lugar seguro lo más pronto posible.
- Apagar el motor, encender la luz interior, abrir la ventana un poco y colocar las manos sobre el volante.
- Si el agente lo solicita, mostrar la licencia de conducir, registro del vehículo y prueba de seguro.
La ACLU de California también advierte que si un policía o agente de inmigración pide registrar el interior del auto, el conductor puede negarse. Sin embargo, si los oficiales creen que la unidad contiene evidencia de un crimen, pueden registrarlo sin permiso.
“Tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio”, precisa la guía.
Los documentos válidos para mostrar a un agente de inmigración
De acuerdo con el manual de la organización, si un agente del ICE o la CBP pide documentación en una parada de tránsito, el migrante debe mostrárselos si los lleva consigo.
La ACLU también hace énfasis en no mentir a los agentes acerca del estatus de ciudadanía, ni entregar documentos falsos, ya que podrían complicar la situación en caso de llegar a un procedimiento ante un juez.
Por su parte, el National Immigration Law Center señala cuáles son los documentos que se deberían tener en caso de que la policía o las autoridades de inmigración hagan una detención en una parada de auto:
- Si se tiene un estatus de inmigración válido: aconsejan llevar la tarjeta de residente permanente (green card) o documentos de inmigración para verificar la estancia legal, como de asilo o refugiado; una visa válida de estudiante o de otro tipo; o estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido.
- Si se solicitó un beneficio migratorio o tiene un caso abierto: recomiendan tener a mano una copia de los documentos de inmigración que demuestran que se solicitó un estatus legal o se apela una decisión.
- Para los indocumentados o con estatus inmigratorio vencido: si ha estado en EE.UU. al menos por dos años, tener un comprobante de haber vivido en el país norteamericano, ya que puede protegerlo de una deportación rápida sin poder ver a un juez.
En una parada de auto: derechos del inmigrante
La ACLU en California explica que un no ciudadano detenido “tiene derecho a permanecer en silencio y no tiene que hablar acerca de su estatus migratorio o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni cualquier otro oficial”.
Entre sus derechos está el no responder a preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano de EE.UU. ni cómo ingresó al país. Además, indica:
- Se tiene el derecho de permanecer en silencio. Si se desea ejercer ese derecho, se debe decir en voz alta.
- Se tiene el derecho de negar permiso a un registro de la persona, vehículo o casa.
- Si no se está bajo arresto, hay derecho de irse con calma.
- Se tiene el derecho a un abogado, en caso de arresto.
- Sin importar el estatus migratorio o de ciudadanía, se tienen derechos constitucionales.
