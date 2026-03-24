Avanza Byron Donalds en Florida: las últimas encuestas para las elecciones a la gobernación 2026

El próximo 18 de agosto se llevarán a cabo las elecciones primarias en Florida para definir a los candidatos republicanos y demócratas. Entre los postulantes del partido oficialista para gobernador, según las últimas encuestas, quien lleva la delantera es el congresista Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump. Además, los ciudadanos también votarán para elegir representantes en otros puestos relevantes.

Qué dicen las últimas encuestas para las elecciones a la gobernación 2026 en Florida

Los ciudadanos registrados votarán el 18 de agosto para elegir a su candidato preferido para competir por el cargo de DeSantis en los comicios generales .

. Del lado republicano, es Donalds quien tiene la mayor intención de voto entre los electores de la jurisdicción.

El intercambio entre Byron Donalds y Trump en medio de la campaña para las elecciones en Florida

Las últimas encuestas, recopiladas por The New York Times, evidencian un escenario favorable para el congresista. El sondeo más reciente, elaborado entre el 23 y el 26 de febrero por The American Promise, colocó al candidato respaldado por Trump con el 44%.

El margen es considerable si se tiene en cuenta que el segundo candidato con más apoyo es James Fishback, con un 5%, mientras que el 44% de los votantes se mostró indeciso.

Una encuesta anterior, realizada por el Public Opinion Research Lab de la University of North Florida, muestra que el congresista lidera la carrera por la nominación con un 28% de apoyo entre votantes probables. Detrás de él aparece la esposa del gobernador, Casey DeSantis, quien todavía no lanzó oficialmente su candidatura.

Otro sondeo, elaborado por The Public Sentiment Institute a finales de febrero, ubicó a Donalds en la primera posición con el 30% de la intención de voto, seguido por Collins (12%) y Fishback (8%). En este informe, el candidato apoyado por Trump tenía una ventaja de 18 puntos porcentuales.

El 18 de agosto se desarrollarán las elecciones primarias en Florida para definir a los candidatos de cada partido Stock en Canva

Los candidatos republicanos en Florida para las elecciones a la gobernación 2026

Al margen de las encuestas, los candidatos con más probabilidades de obtener la nominación republicana son:

Byron Donalds :

: Respaldado por Trump , el congresista republicano se graduó en 2002 de la Universidad Estatal de Florida con una licenciatura en Finanzas y Marketing. Su plataforma destaca su defensa de la libertad de elección de escuela y de la protección de los derechos de los padres en la educación.

, el congresista republicano se graduó en 2002 de la Universidad Estatal de Florida con una licenciatura en Finanzas y Marketing. Su plataforma destaca su defensa de la libertad de elección de escuela y de la protección de los derechos de los padres en la educación.

El candidato busca poner en práctica la agenda federal en el estado, luchar contra la inmigración ilegal , hacer que Florida sea más asequible, ampliar las oportunidades económicas y mejorar la infraestructura.

, hacer que Florida sea más asequible, ampliar las oportunidades económicas y mejorar la infraestructura. Jay Collins :

: El vicegobernador nació el 28 de abril de 1976 en Scobey, Montana . Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud y Premedicina de la American Military University . Tuvo una amplia carrera en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos como médico, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

. Obtuvo una licenciatura en . Tuvo una amplia carrera en las de Estados Unidos como médico, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

En su recorrido político, se centró en la defensa de las libertades individuales y la seguridad pública.

Paul Renner :

: Expresidente de la Cámara de Representantes.



Entre sus acciones en el ámbito político, se destacaron la introducción de reformas de seguros largamente buscadas y promocionadas por la comunidad empresarial. Además, logró la aprobación de una amplia legislación sobre la elección de escuelas, que integró la expansión de cupones escolares .

. James Fishback :

: Con menos intención de voto que el resto de candidatos, el inversionista de 31 años es hijo de una inmigrante colombiana y de un trabajador de poda de árboles . Trabajó como consultor y empleado en la firma neoyorquina Greenlight Capital entre 2021 y 2023.

. Trabajó como consultor y empleado entre 2021 y 2023.

Propone, entre otras cosas, detener lo que califica como la “estafa de las visas H-1B”.

Entre los candidatos republicanos para buscar el cargo que ocupa DeSantis en Florida, Byron Donalds es quien lleva la delantera de cara a las elecciones primarias de agosto Ron DeSantis y Byron Donalds en X

Qué se vota en las elecciones primarias de Florida del 18 de agosto

A pesar de que la atención se centra en los candidatos para el cargo de DeSantis, los votantes también elegirán otros puestos importantes en la gobernación.

De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), los ciudadanos de Florida también definirán los nombres para las siguientes posiciones: