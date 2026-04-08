DeSantis mueve el mapa electoral en Florida: la jugada clave que podría darle más poder antes de las elecciones

El escenario político en Florida atraviesa un momento de incertidumbre luego de que el gobernador Ron DeSantis impulsara una posible redefinición del mapa electoral del estado. La iniciativa, que podría fortalecer al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término, llega en un contexto en el que recientes triunfos demócratas en distritos clave encendieron alertas.

La jugada de DeSantis en Florida: con impacto nacional

La intención de redibujar los distritos congresionales es una maniobra con potencial para modificar el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras los comicios de noviembre.

Ron DeSantis se refirió a la posibilidad de presentarse nuevamente a presidente de Estados Unidos

Según informó WUSF, DeSantis convocó a una sesión especial a fines de abril con el objetivo de analizar cambios en el mapa actual, lo que podría traducirse en más bancas para los republicanos.

Sin embargo, el contexto político reciente introduce nuevas variables. Dos elecciones legislativas estatales terminaron con victorias demócratas en territorios que anteriormente favorecían al Partido Republicano.

Brian Nathan logró revertir un escaño del Senado estatal en Tampa.

logró revertir un escaño del Senado estatal en Tampa. Emily Gregory hizo lo propio en un distrito de la Cámara de Representantes que fue ganado por los republicanos con una ventaja de 19 puntos apenas dos años atrás.

El efecto dominó de las elecciones locales: los demócratas no paran de ganar

Desde el Partido Demócrata, los resultados fueron interpretados como parte de una tendencia más amplia. Heather Williams, presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata, aseguró que estos triunfos no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno nacional, consignó WUSF.

Según detalló, estas victorias representaron los cambios número 29 y 30 en lo que va del ciclo electoral. Williams atribuyó este desempeño a una estrategia enfocada en el costo de vida, aunque también mencionó otros factores políticos que están jugando a favor de su partido.

Las recientes victorias de Brian Nathan en el Senado estatal por Tampa y de Emily Gregory en la Cámara de Representantes han encendido las alarmas en el Partido Republicano al revertir distritos con históricos márgenes conservadores

En ese sentido, remarcó que históricamente el partido que no ocupa la Casa Blanca suele tener un mejor desempeño en elecciones de medio término. No obstante, consideró que el bajo nivel de aprobación del presidente Donald Trump genera una oportunidad “única en una generación” para que los demócratas amplíen su presencia.

Dudas dentro del propio oficialismo

A pesar del impulso inicial de DeSantis, la posibilidad de rediseñar el mapa electoral no está exenta de riesgos ni de cuestionamientos dentro del propio Partido Republicano. Algunos legisladores federales del estado expresaron reservas sobre avanzar con este proceso, conscientes de que podría tener efectos contraproducentes, señaló el medio citado.

El politólogo Aubrey Jewett, de la Universidad de Florida Central, explicó que los recientes resultados electorales podrían llevar a los republicanos a actuar con mayor cautela. Si bien consideró probable que el tema siga en agenda, anticipó que cualquier modificación podría ser menos agresiva de lo inicialmente previsto.

Uno de los principales riesgos es el fenómeno conocido como “dummymander”, una variante del gerrymandering en la que un partido intenta maximizar su ventaja, pero termina por debilitar sus propios distritos seguros.

El politólogo Aubrey Jewett advierte que un rediseño mal ejecutado podría diluir las mayorías seguras del oficialismo Freepik / AP

Esto ocurre cuando se redistribuyen votantes de manera tal que varias circunscripciones pasan a ser más competitivas, en lugar de consolidar mayorías claras. Jewett advirtió que, en ese escenario, los republicanos podrían perder escaños en lugar de ganarlos, lo que transformaría una estrategia ofensiva en un error político.

El factor judicial y el crecimiento poblacional en Florida

Otro elemento clave en esta discusión es un caso pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos relacionado con la redistribución electoral en Louisiana.

DeSantis y otros líderes estatales consideran que ese fallo podría redefinir el papel de la raza en el diseño de distritos electorales, lo que abriría la puerta a cambios en Florida.

Aunque la decisión judicial aún no fue emitida, el gobernador se mostró confiado en que favorecerá su postura. Además, argumentó que el crecimiento poblacional del estado desde el último censo de 2020 justifica una revisión del mapa actual.