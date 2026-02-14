Ni autos ni garajes: el pueblo de Florida donde todos los vecinos tienen un avión y las calles funcionan como pistas

En el centro de Florida existe una comunidad residencial privada donde la aviación forma parte de la vida cotidiana. Se trata de Spruce Creek, un desarrollo urbano en el que las calles cumplen también la función de vías de rodaje y donde los residentes conviven a diario con aeronaves ligeras bajo un sistema de reglas específicas que prioriza el uso aéreo del espacio.

Spruce Creek, el pueblo de Florida donde casi todos tienen un avión

Este desarrollo, identificado también como el aeropuerto privado 7FL6, combina viviendas, infraestructura aeroportuaria y servicios comunitarios en un mismo entorno. La convivencia entre casas, hangares y aeronaves no es un rasgo anecdótico, sino el eje central de su diseño urbano y de su reglamento interno.

Así es Spruce Creek, el pueblo dónde los aviones se estacionan en las casas

Administrado por la Asociación de Propietarios de Spruce Creek (Scpoa, por sus siglas en inglés), el lugar funciona bajo normas privadas que regulan desde el tránsito hasta el acceso de visitantes. Su organización responde al concepto conocido como “fly-in community”, donde los residentes pueden despegar o aterrizar prácticamente desde la puerta de su casa.

De acuerdo con el sitio web oficial, el complejo cuenta con aproximadamente 13 kilómetros de calles que cumplen doble función: permiten el tránsito vehicular, pero están diseñadas principalmente como rutas de rodaje para aeronaves.

En estas vías, los aviones tienen prioridad absoluta. Esto significa que cualquier otro usuario (autos, carritos de golf, peatones o ciclistas) debe detenerse por completo cuando un vehículo aéreo se aproxima. No está permitido circular en paralelo ni intentar adelantar una aeronave en movimiento.

El reglamento interno fija un límite de velocidad de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora) para todos los vehículos terrestres en estas zonas. La señalización y el diseño urbano refuerzan esta lógica, con amplias rampas, accesos directos a hangares y espacios de detención pensados para ceder el paso a los aviones.

Además de las calles de uso dual, la comunidad distingue sectores de circulación exclusivos para aviones. Estas áreas están claramente identificadas en los mapas internos y su uso está restringido únicamente a operaciones aeronáuticas.

En Spruce Creek los hangar homes

Infraestructura aeroportuaria integrada al pueblo de Spruce Creek

Según el sitio Spruce Creek Realty, el pueblo dispone de una pista privada asfaltada de 4000 pies de longitud (poco más de 1200 metros), equipada con iluminación y sistemas de aproximación por GPS. La pista está habilitada las 24 horas y es utilizada exclusivamente por residentes y visitantes autorizados.

El aeropuerto no opera vuelos comerciales ni de línea regular. Su actividad se concentra en aeronaves privadas, principalmente monomotores y jets ligeros, propiedad de los vecinos o de invitados registrados previamente.

La gestión del aeropuerto está a cargo de la Scpoa, que establece protocolos de seguridad, mantenimiento y uso. Cualquier modificación relevante en la operación requiere un alto nivel de consenso entre los propietarios, lo que garantiza la continuidad del perfil del lugar.

Este pueblo cuenta con una pista privada de 4000 pies donde los aviones tienen derecho de paso Instagram @sprucecreekflyin

¿Qué tipos de casas hay y cuánto cuestan?

La oferta inmobiliaria de Spruce Creek está directamente vinculada a la aviación. Muchas de las residencias son conocidas como “hangar homes”, viviendas que incluyen uno o más hangares integrados o independientes dentro del mismo terreno.

Este diseño permite a los propietarios trasladar sus aeronaves desde el hangar hasta la pista sin necesidad de transporte externo. En la práctica, el avión se convierte en un medio de movilidad cotidiano, comparable al uso del auto en otros barrios.

Además de las casas con hangar, la comunidad ofrece condominios, casas adosadas y viviendas unifamiliares sin infraestructura aeronáutica propia, pero con acceso a los servicios del complejo. También existen grandes fincas residenciales y lotes disponibles para construcción personalizada.

Los precios de las propiedades varían según el tipo, la ubicación y las instalaciones. El rango comienza alrededor de US$200.000 y puede superar varios millones en el caso de las residencias más extensas con hangares múltiples y servicios adicionales.

La comunidad es cerrada y cuenta con seguridad privada las 24 horas. El acceso está controlado tanto por tierra como por aire, lo que limita la circulación a residentes, invitados y proveedores autorizados.

Spruce Creek es una exclusiva comunidad residencial aérea en Florida Instagram @sprucecreekflyin

¿Es posible visitar el pueblo como turista o invitado?

Spruce Creek no es un espacio de acceso libre. Los visitantes que llegan por aire deben contar con una invitación expresa de un residente y registrar previamente su aeronave. Existen áreas específicas para el estacionamiento de aviones visitantes, con reglas diferenciadas para estadías diurnas o con pernocta.

El ingreso por tierra también está sujeto a control. Los accesos cuentan con personal de seguridad y los visitantes deben estar previamente autorizados. Para quienes evalúan mudarse, las oficinas inmobiliarias locales ofrecen recorridos privados.