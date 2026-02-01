Nieve insólita en Florida: ola de frío récord y el fenómeno de la bomba ciclónica que se extiende de Tampa Bay a Miami

Florida se encuentra bajo el azote de una ola de frío sin precedentes, que ha llevado temperaturas gélidas al “Estado del Sol” y ha generado nevadas en puntos históricamente inusuales como Tampa. Este fenómeno climático récord ha situado a algunas localidades floridanas con temperaturas inferiores a las registradas en partes de Alaska, una inversión de roles atmosféricos que asombra a expertos y residentes.

Nieve y temperaturas récord en Florida

Orlando amaneció a -4 °C , mientras que Juneau, Alaska, experimentaba una temperatura comparativamente más templada de 0 °C.

La nieve, un evento muy raro en la región, fue reportada por el Servicio de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en Tampa Bay este domingo 1 de febrero, con ráfagas observadas alrededor de las 4:45 am.

Nieve insólita en Florida: ola de frío récord y el impacto de la bomba ciclónica

“Pudimos ver algunas de las ráfagas de nieve aquí en la oficina”, confirmaron los meteorólogos.

Este clima inestable es consecuencia directa de una masiva perturbación del vórtice polar, que ha deformado la corriente en chorro, creando una profunda vaguada.

Esta vaguada canaliza aire ártico directamente desde la Bahía de Hudson hacia la Costa del Golfo, lo que lleva el frío extremo a Florida.

A la vez, un potente bloque de alta presión Omega mantiene la Costa Oeste de Estados Unidos y el sureste de Alaska con temperaturas inusualmente templadas, exacerbando el contraste.

Aire gélido y la bomba ciclónica que se instaló en Florida

El aire gélido, impulsado hacia el sur a través de Florida por la bomba ciclónica que se aleja, ha contribuido a las nevadas en Tampa y a la caída de récords históricos de frío para el mes de febrero en otras partes del estado. El NWS confirmó las nevadas cerca de Tampa y explicó que los copos se forman cuando los vientos fríos recogen humedad de las aguas relativamente más cálidas, un fenómeno conocido como “nieve por efecto del Golfo”.

El “Estado del Sol” atraviesa una histórica ola de frío Chris O'Meara� - AP�

La diferencia entre temperaturas del agua (alrededor de 10 °C) y aire (entre 10 °C y 6 °C a miles de pies de altura) crea la inestabilidad necesaria para estas ráfagas.

También hay cortes de energía en Florida

La situación se agrava con cortes de energía. Según poweroutage.us, cerca de 20.000 hogares y negocios en Florida se encuentran sin electricidad, esto dejaría a muchos sin calefacción frente a temperaturas que oscilan entre -6 °C en el norte del estado y 1 °C en el sur.

Miami, por su parte, registró 0°C, lo que estableció un récord diario con su mañana más fría desde 2010 .

Los registros históricos de frío en febrero se han batido en varias localidades: Daytona Beach (-5 °C), Melbourne (-3,8 °C) y Vero Beach (-3,3 °C).

Alertas por ola de frío en Florida en los próximos días

El NWS de Florida ha emitido varias advertencias, entre las que incluye temperaturas “peligrosamente frías”, vientos fuertes y condiciones marinas adversas. Aunque se esperan algunas nevadas, no deberían acumularse en el suelo.

Lucia Amato, argentina, espera a una amiga abrigada en la costa de Miami Beach durante una mañana inusualmente fría en el invierno de Florida Marta Lavandier� - AP�

El pronóstico para Florida desde el domingo 1 de febrero indica temperaturas máximas de 7 °C, con sensaciones térmicas de hasta -6 °C al inicio del día.

Las noches continuarán gélidas, con mínimas de -3 °C y zonas con heladas generalizadas hasta el lunes por la noche.

Para el martes, se prevé una leve recuperación, con máximas de 18 °C. Los meteorólogos habían anticipado un 20% de probabilidad de ráfagas de nieve en la bahía de Tampa ante la llegada del frente frío, que también trajo vientos huracanados y las temperaturas más bajas de la temporada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.