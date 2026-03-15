Cuánta nieve cayó en EE.UU. este fin de semana y por qué vuelven las tormentas invernales

Una nueva tormenta invernal se desplaza desde las Llanuras del Norte hacia el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos en EE.UU. Se prevé que el fenómeno genere nevadas intensas con vientos fuertes a partir de este domingo 15 de marzo.

Qué se sabe del nuevo sistema que afecta a Estados Unidos

El fenómeno, denominado la “megatormenta de marzo” por meteorólogos, surge tras la interacción entre una masa de aire ártico proveniente de Canadá y aire húmedo del Golfo.

Ambos son impulsados, a su vez, por una reserva de energía en los niveles superiores de la atmósfera, según consignó WeatherBug.

Se esperan nevadas intensas y potencialmente récord en varias regiones de Estados Unidos hasta el lunes 16 de marzo SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A medida que la tormenta se desplace hacia el noreste durante el lunes 16 de marzo, se pueden producir nevadas extensas al norte y al oeste, además de fuertes vientos en gran parte del centro y este de Estados Unidos.

Las regiones que serían las más afectadas se encuentran, según CNN y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés):

Península Superior de Michigan: los acumulados podrían acercarse a los 90 centímetros (casi tres pies) de nieve muy pesada.

los acumulados podrían acercarse a los (casi tres pies) de nieve muy pesada. Sur de Minnesota (fuera de las Ciudades Gemelas) y noreste de Wisconsin: se prevén hasta 60 centímetros (dos pies) de nieve.

se prevén hasta (dos pies) de nieve. Cumbres de las Montañas Rocosas orientales: entre 30 y 60 centímetros (uno a dos pies).

entre (uno a dos pies). Centro de Wisconsin, laderas altas de los Alleghenies y zonas a sotavento del lago Ontario: se esperan entre 15 y 30 centímetros (seis a 12 pulgadas).

se esperan entre (seis a 12 pulgadas). Alto Medio Oeste en general: las proyecciones sugieren una franja de entre 30 y 90 centímetros (uno a tres pies) de nieve en total.

“Impactos generalizados desde las Grandes Llanuras hasta los Grandes Lagos. Nieve de 30 a 60 cm o más, intensidad de 2,5 a 7,5 cm/hora, vientos de 48 a 80 km/h; probables ventiscas. Viajar será peligroso o imposible. Posibles cortes de energía. ¡Manténgase a salvo!”, advirtió el organismo federal.

Frío extremo y ventiscas fuertes: cuál es el efecto de la “megatormenta de marzo”

Tras el avance de la “megatormenta de marzo”, se han emitido avisos de ventisca desde Dakota del Sur hasta Michigan e Illinois.

De acuerdo con el organismo meteorológico y WeatherBug, se esperan ráfagas de viento generalizadas de entre 72 a 96 km/h (45 a 60 mph), lo que reduce la visibilidad a casi cero.

“Algunas tormentas podrían ser fuertes o severas, especialmente al sureste de la I-55, con vientos dañinos como principal amenaza. ¡Manténgase informado sobre el clima esta tarde!", dijo el NWS de Chicago en su cuenta de X.

El sistema generará tormentas eléctricas con riesgo de tornados, granizo y vientos dañinos desde Luisiana hasta Pensilvania X/@NWS

De igual modo, las temperaturas caerán de manera drástica, con sensaciones térmicas de entre -10°F (-23°C) y -20°F (-28°C) en las Llanuras del Norte para el 16 de marzo por la mañana.

Otros impactos incluyen riesgo de incendios en las Llanuras Centrales y del Sur, además de una serie de tormentas eléctricas con riesgo de tornados, granizo y vientos dañinos desde Luisiana hasta Pensilvania entre este domingo y el lunes.

Hasta cuándo se mantiene la tormenta invernal

Se espera que los efectos de la tormenta invernal se mantengan hasta el lunes 16 de marzo, luego de que el centro del fenómeno comience a alejarse hacia el sureste de Canadá.

No obstante, el NWS prevé que las nevadas por efecto lago continúen en los Grandes Lagos hasta la mañana del martes 17 de marzo. Asimismo, el frente frío terminará de cruzar la Costa Este ese mismo día.