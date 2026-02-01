El mapa de la tormenta invernal sobre Florida: hasta dónde llegará la ola de frío hoy domingo

Florida había quedado al margen de la tormenta invernal que afecta a gran parte del territorio estadounidense. Sin embargo, los pronósticos oficiales indicaron que esa situación llegará a su fin el domingo, cuando una masa de aire frío de origen ártico descienda hacia el sur y alcance incluso las zonas más cálidas del estado.

Cómo afectará el aire ártico al norte de Florida y el Panhandle

Desde el viernes y hasta el domingo, distintos sistemas atmosféricos reforzarán el ingreso de aire frío. El resultado será un escenario poco frecuente para el Estado del Sol, con temperaturas mínimas y máximas muy por debajo de los promedios estacionales, vientos persistentes y una sensación térmica aún más baja.

Otra ráfaga ártica se dirigirá hacia el sur por las llanuras del norte y marcará un claro descenso de las temperaturas NWS

En el norte del estado y el Panhandle, el descenso térmico será más marcado y prolongado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en áreas cercanas a Tallahassee se esperan temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 10°F y 19°F (-12°C y -7°C), con un período prolongado de condiciones de congelación. Las sensaciones térmicas impulsadas por el viento podrían caer a valores de un solo dígito.

Durante la jornada del domingo, las máximas en esta región apenas superarían los 40°F (4°C). La combinación de frío sostenido y viento incrementa el riesgo para personas expuestas al aire libre, así como para infraestructuras sensibles como tuberías externas y sistemas agrícolas.

En Jacksonville, el panorama también será inusual. La ciudad permanecerá bajo vigilancia por frío extremo, con máximas cercanas a los 43°F (6°C) y sensaciones térmicas que podrían rondar los 8°F (-13°C).

Según los pronósticos, durante la madrugada del domingo existe una probabilidad baja de precipitaciones mixtas, con una posible combinación de lluvia y nieve antes de que el cielo se despeje.

Se emitieron alertas de frío extremo desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo en gran parte de Florida, en lugares como Jacksonville NWS

Qué se espera este domingo en el centro de Florida

En la franja central del estado, que incluye ciudades como Orlando y Melbourne, se anticipan condiciones de congelación fuerte. Las temperaturas mínimas podrían descender hasta el rango de los 20°F (-6,6°C) en algunas áreas, mientras que la sensación térmica se situará en el rango de los 10°F a 19°F (-12°C y -7°C) durante gran parte del día.

El servicio meteorológico indica que en Melbourne las máximas del domingo se ubicarían cerca de los 49°F (9°C). Más al norte de Orlando, algunos sectores podrían registrar sensaciones térmicas de un solo dígito, lo que refuerza las advertencias para proteger instalaciones y personas vulnerables al frío.

La región de Tampa Bay también sentirá el impacto del aire ártico. Se esperan máximas alrededor de los 48°F (8,8°C) y mínimas cercanas a los 34°F (1°C) en áreas urbanas. No obstante, en zonas interiores y en la llamada Nature Coast, las temperaturas podrían caer a entre 20°F y 25°F (-6,6°C y -3,8°C), con sensaciones térmicas aún más bajas.

Si bien el frío afecta actualmente el centro-este de Florida, se pronostican condiciones mucho más frías este fin de semana y principios de la próxima semana NWS

El sur del estado no quedará al margen de este episodio. El frente frío avanzará hasta alcanzar áreas costeras y metropolitanas que rara vez experimentan temperaturas cercanas al punto de congelación.

En Miami, los termómetros podrían descender hasta los 35°F (1°C) durante la mañana del domingo. Esto sitúa al evento como uno de los descensos térmicos más relevantes registrados en la ciudad en los últimos 15 años, especialmente si se consideran las sensaciones térmicas provocadas por el viento.

El domingo se perfila como un día soleado pero con ráfagas intensas, lo que aumentará la percepción del frío en todo el sur de Florida. Incluso en zonas cercanas a los Cayos, las temperaturas matinales podrían ubicarse por debajo de lo habitual para la región.

Febrero comenzará con temperaturas significativamente bajas en Miami y sus alrededores NWS

Qué alertas rigen por frío extremo en Florida

Ante este escenario, se han emitido múltiples alertas meteorológicas. Gran parte del norte y centro de Florida permanece bajo vigilancia por frío extremo, debido a sensaciones térmicas que podrían alcanzar valores peligrosos para la salud humana, según el NWS.

También están vigentes avisos de congelación en amplias zonas del estado. En el Panhandle, el período de temperaturas bajo cero podría extenderse entre 15 y 18 horas, lo que aumenta el riesgo de daños en tuberías y cultivos. En el centro y sur de Florida, se evalúa la emisión de avisos similares conforme se acerque el evento.

A esto se suman alertas marítimas. Se prevén condiciones de vendaval en las aguas del golfo y del Atlántico, con vientos fuertes y oleaje elevado. Las autoridades meteorológicas advierten además sobre un alto riesgo de corrientes de resaca en playas de todo el estado.