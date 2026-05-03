Licencias de conducir que Florida no acepta: la lista oficial que afecta a inmigrantes y visitantes en 2026

Florida no reconoce ciertas licencias de conducir de otros estados emitidas a inmigrantes sin prueba de presencia legal en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés) fundamenta esta medida en el artículo 322.03 de los Estatutos de Florida.

Las licencias de conducir de otros estados que no son aceptadas en Florida

La normativa afecta a documentos de identidad de diversas jurisdicciones que no cumplen con los requisitos de la Ley REAL ID. Según el sitio web de la agencia local, el Estado del Sol considera inválidas las clases de licencias que presentan las siguientes leyendas o características:

Connecticut: credenciales con la marca “DO” que indica “Solo para conducir” (Drive Only) y no funcionan como identificación federal.

credenciales con la marca “DO” que indica “Solo para conducir” (Drive Only) y no funcionan como identificación federal. Delaware: documentos con el texto “Solo válido como permiso de conducir; no sirve como identificación”.

Algunas licencias de conducir con ciertas leyendas de otros estados ya no son válidas en Florida

California e Illinois: licencias emitidas a partir de 2018 y 2019 respectivamente que contienen la frase “Se aplican límites federales”.

licencias emitidas a partir de 2018 y 2019 respectivamente que contienen la frase “Se aplican límites federales”. Colorado y Minnesota: tarjetas que indican “No válido para identificación federal” o carecen de la estrella REAL ID.

tarjetas que indican “No válido para identificación federal” o carecen de la estrella REAL ID. Nueva York y Nueva Jersey: versiones que señalan “No apto para fines federales” o “No válido para fines de REAL ID”.

versiones que señalan “No apto para fines federales” o “No válido para fines de REAL ID”. Nevada: documentos etiquetados como “Tarjeta de autorización de conductor: no válida como identificación”.

documentos etiquetados como “Tarjeta de autorización de conductor: no válida como identificación”. Rhode Island y Vermont: tarjetas de privilegio de conductor o permisos que especifican su invalidez para propósitos federales.

tarjetas de privilegio de conductor o permisos que especifican su invalidez para propósitos federales. Distrito de Columbia y Hawái: licencias de propósito limitado emitidas para conductores sin estatus legal comprobado.

Qué es el estatuto 322.03 que establece la invalidez de varias licencias de conducir en Florida

El estatuto 322.03 establece que cualquier permiso emitido exclusivamente a inmigrantes indocumentados carece de validez en Florida. El Flhsmv advirtió que los agentes utilizan bases de datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales para verificar los procesos de emisión de cada estado.

Sin embargo, toda persona con una licencia válida bajo la ley del estado puede operar vehículos en las carreteras estatales sin inconvenientes. La entidad prometió que no realizará detenciones solamente por el estado del que provenga una placa.

Florida es uno de los estados con restricciones en licencias de conducir para migrantes indocumentados (Pexels/Kindel Media)

La autoridad local explicó que realiza paradas de tránsito únicamente ante sospechas de infracciones viales o actividades delictivas concretas. En estos casos, antes de aplicar sanciones, la policía debe verificar mediante los sistemas disponibles si el conductor posee presencia legal en el país.

Cuándo se debe solicitar una licencia de conducir en Florida

De acuerdo con el FLHSMV, las personas deben solicitar una licencia de conducir en el Estado del Sol dentro de los 30 días posteriores a la obtención de la residencia.

Sin embargo, para ser considerado residente, el solicitante debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones.

Anotar a sus hijos en una escuela pública.

Registrarse para votar.

Solicitar una exención de impuestos sobre la propiedad.

Aceptar un empleo.

Residir en Florida por más de seis meses seguidos.

Así un oficial de Florida retiró de servicio a un hombre con la licencia de conducir comercial por no hablar inglés

Las normativas actuales establecen que será necesario entregar pruebas de nombre legal, residencia legal, número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio para la obtención del documento.