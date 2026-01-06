Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: nuevas leyes, clima y últimas actualizaciones del martes 6 de enero

En la zona central (Orlando-Tampa) se esperan mínimas de 54 a 61 °F (12 a 16 °C) y máximas de 66 a 73 °F (19 a 23 °C), con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.

En el sur (Miami y alrededores) el ambiente será más templado, con máximas por encima de 72 °F (22 °C) y brisa suave. Hacia el norte, el amanecer será más frío, pero sin heladas generalizadas.

