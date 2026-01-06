Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: nuevas leyes, clima y últimas actualizaciones del martes 6 de enero
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Clima en Florida: el pronóstico del martes 6 de enero
En la zona central (Orlando-Tampa) se esperan mínimas de 54 a 61 °F (12 a 16 °C) y máximas de 66 a 73 °F (19 a 23 °C), con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.
En el sur (Miami y alrededores) el ambiente será más templado, con máximas por encima de 72 °F (22 °C) y brisa suave. Hacia el norte, el amanecer será más frío, pero sin heladas generalizadas.
No se prevén frentes activos: sin tormentas fuertes ni lluvias extendidas, aunque podrían registrarse bancos de niebla aislados durante la mañana.
Se recomienda abrigo liviano para las primeras y últimas horas del día, especialmente en el norte y centro del estado.
Es de Miami-Dade y fue nombrado como vicepresidente de una fundación que promueve la libertad democrática en Cuba
Eddy Acevedo, un veterano experto en política del hemisferio occidental oriundo de Miami-Dade, fue elegido como vicepresidente de políticas y relaciones gubernamentales de la Fundación Nacional para la Democracia. El ente promueve la libertad en toda América Latina, inclusive Cuba, según informó Miami Herald.
Varios beneficiarios de la organización se encuentran en Miami y apoyan iniciativas a favor de la libertad democrática en el país latino. “Estoy orgulloso de unirme a NED y ayudar a liderar una estrategia de políticas y relaciones gubernamentales que honra su misión fundadora”, señaló Acevedo.
Noticias en vivo del Sur de Florida
