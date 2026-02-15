Alerta en Florida: la sequía extrema alcanza su nivel más alto y podría surgir un fenómeno inesperado

Florida se enfrenta a una sequía extrema en el 95% de sus condados. Este fenómeno impacta la vegetación del estado y favorece el inicio de la temporada de incendios, que ya registra 650 focos desde el 1° de enero de este año.

La llegada de los incendios a Florida

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se ha identificado un riesgo de incendios extremos en las porciones del sur de Everglades y un peligro “muy alto” en las áreas interiores del sur de Florida.

El estado ha contado con un déficit de precipitaciones en algunos condados como Jacksonville y Tallahassee, que han percibido 13 pulgadas menos por debajo del promedio desde agosto del año pasado. Captura de pantalla/NWS

En el caso del condado de Palm Beach, se presenta un riesgo alto. Por su parte, Broward y Miami-Dade tienen un riesgo moderado.

Para mediados de febrero, se reportaron 120 incendios forestales activos que derivaron en 9,700 acres quemados. El pasado jueves 12 de febrero, las autoridades reportaron un incendio cerca del lago Okeechobee que afectó más de 8,000 acres.

Razones detrás de los incendios que afectan a Florida

El Estado del Sol atraviesa su peor sequía en los últimos 25 años. De acuerdo con el Monitor de Sequía en Estados Unidos, el 85% del estado se encuentra en condiciones de “sequía severa”, un fenómeno no visto desde marzo de 2001.

La única zona del estado que no sufre sequía es una pequeña franja costera entre Melbourne y Daytona Beach. Incluso allí, las condiciones han sido anormalmente secas, según consignó AccuWeather.

Una pequeña franja costera entre Melbourne y Daytona Beach es la que menos ha sufrido de la sequía en Florida Imagen de St. Augustine

Asimismo, se ha registrado un déficit de precipitaciones en el estado. Zonas como Jacksonville y Tallahassee han percibido 13 pulgadas menos que el promedio desde agosto del año pasado.

“La ciudad de Jacksonville solo ha reportado 0,07 pulgadas de precipitación total durante febrero, apenas el 2% del promedio histórico del mes”, dijo Alex Duffus, meteorólogo de AccuWeather.

La ciudad de Jacksonville solo ha reportado 0,07 pulgadas de precipitación total durante febrero Noah Berger - FR34727 AP

Las razones detrás de este fenómeno se atribuyen a un patrón climático persistente en gran parte de Estados Unidos durante el invierno. De acuerdo con la compañía de servicios meteorológicos, los vientos y la trayectoria de las tormentas han predominado desde el noroeste durante gran parte de la temporada, lo que ha favorecido el ingreso de aire seco del centro de EE. UU. y Canadá.

Reacción de Ron DeSantis tras la temporada de sequía

Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró el estado de emergencia en todo el estado tras el frente de frío extremo —presente entre el 31 de enero y el 3 de febrero—, la sequía histórica y el incremento en los incendios forestales.

DeSantis declaró estado de emergencia en todo el estado Archivo

A través de la Orden Ejecutiva 26-33, designó al Director de la División de Manejo de Emergencias como el Coordinador Estatal para ejecutar planes de respuesta, prohibió la quema en al menos 34 condados y emitió advertencias de escasez de agua y límites al riego de céspedes en distritos como Miami-Dade.

“Hoy firmé la Orden Ejecutiva 26-33 en respuesta al fenómeno meteorológico invernal de la semana pasada y a la persistente sequía en todo el estado”, dijo el gobernador en su cuenta de X el pasado 10 de febrero.