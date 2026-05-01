En español para latinos en Nueva York: ya inició la encuesta de vivienda con un guiño a los migrantes

Como ocurre cada tres años, la ciudad de Nueva York inició una nueva encuesta de Ocupación y Disponibilidad de Vivienda (Nychvs, por sus siglas en inglés), esta vez con un punto a favor de la población latina: la posibilidad de responder completamente en español. El proceso busca facilitar el acceso en distintos idiomas.

La encuesta de Ocupación y Disponibilidad de Vivienda de Nueva York en español

El objetivo de la Nychvs es que los residentes de la ciudad que no dominan el inglés puedan participar en el sondeo sin inconvenientes. Por eso mismo, el desarrollo de la encuesta contó con el apoyo de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

Este año se llevará a cabo una nueva encuesta de Ocupación y Disponibilidad de Vivienda en Nueva York

En el portal de la Nychvs se aclara que la encuesta puede realizarse en español, inglés, chino tradicional (cantonés), chino simplificado (mandarín), ruso, haitiano, bengalí, coreano, hebreo, árabe, francés, polaco, tagalo, persa, yoruba y ucraniano.

Propósito del estudio en Nueva York

En un documento publicado por la web oficial de la oficina del alcalde Zohran Mamdani se explica la relevancia de esta encuesta. “Necesitamos que los habitantes cuenten sus experiencias para entender los desafíos de los neoyorquinos el año pasado”, detalla.

“Sus respuestas a la encuesta representan a cientos de residentes como usted. Su contribución, junto a la información de otros miembros de su comunidad, nos ayudará a tomar decisiones importantes para mejorar nuestra ciudad”, se indica en el documento.

Se seleccionaron 15.000 residencias de la ciudad de Nueva York para la encuesta Unsplash

Cómo es el proceso de la encuesta en Nueva York

La web del Nychvs especifica que para la encuesta de este año se seleccionaron “15.000 direcciones específicas por toda Nueva York”, con el objetivo de “representar a los más de ocho millones de residentes que llaman hogar a la ciudad”.

Además, el organismo aclara que: “Todas las personas seleccionadas tienen la misma oportunidad de expresarse y ser escuchadas, ya que las entrevistas recopilan la misma información sobre todos los neoyorquinos”.

Las entrevistas tienen una duración de aproximadamente 45 minutos. El personal de campo tendrá la tarea de notificar a todos los hogares seleccionados y los residentes podrán realizar la encuesta en el momento que les resulte más conveniente.

Acceso a diversos idiomas en la nueva encuesta de Nueva York

La edición de 2026 ofrece la realización de entrevistas en distintas lenguas, lo que facilita la participación de migrantes y latinos que no hablan inglés fluidamente.

El Diario NY reveló que el equipo de personas que realizará las encuestas tiene capacidad de hablar hasta 38 idiomas. El Banco de Intérpretes Comunitarios (CIB) ofrece servicios de interpretación para el resto de las lenguas que no tienen cobertura en el equipo de campo.

El personal que llevará a cabo la encuesta tendrá formación en 38 idiomas Unsplash

La alianza de Nueva York con la Universidad de Michigan

La ciudad de Nueva York se asoció con el Centro de Encuestas y Estudios de la Universidad de Michigan para la ejecución del sondeo. Además, la alianza con la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) permite que estudiantes de sus 28 recintos trabajen como entrevistadores.