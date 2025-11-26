Nueva ley en Florida: si tienes estas luces en el carro puedes ser condenado por un delito grave
Ron DeSantis firmó la normativa que entró en vigor el 1º de octubre de 2025 y endurece las penas por ciertas sanciones
- 3 minutos de lectura'
Una ley en Florida, firmada por el gobernador Ron DeSantis, implementó un endurecimiento de las penas para los conductores que utilicen luces prohibidas en los vehículos. Este tipo de infracciones representan un delito grave en el Estado del Sol y conllevan determinadas sanciones.
Luces prohibidas en Florida: qué conductas son delito grave según la ley HB 253
DeSantis firmó la ley HB 253, que entró en vigor el 1º de octubre de 2025 y modifica las normas y sanciones sobre el uso de luces prohibidas y el ocultamiento de placas. Los conductores que las infrinjan pueden enfrentar multas y condenas a prisión.
La normativa modifica el estatuto 316.2397 y endurece las penas por el uso de luces prohibidas, con especial atención a aquellas que simulan autoridad, como las de color rojo, azul o blanco visibles desde el frente del vehículo.
Esta acción, ya sea con el objetivo de emitir una señal a otro auto, conducir o hacer que se mueva otro vehículo en la carretera, conlleva sanciones en situaciones específicas. Los infractores de este delito grave de tercer grado pueden enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5000 dólares, según especificó el abogado en Orlando, John Guidry.
Previamente a la promulgación de la norma el 1º de octubre pasado, la clasificación era de delito menor de primer grado y podía conllevar sanciones de hasta un año de cárcel y una multa de US$1000.
Qué otras medidas incluye la nueva ley aprobada por DeSantis en Florida
La norma que aprobó DeSantis también contempló otras disposiciones, como:
- Aumenta la pena por alterar de forma consciente un certificado de registro de un vehículo de motor, una placa, una pegatina de casa móvil o de validación.
- Sanciona el ocultamiento de una matrícula a través de una reclasificación de una infracción de tráfico no penal a un delito menor de segundo grado.
- Implementa sanciones penales a las personas que compren, posean, fabriquen, vendan u ofrezcan cualquier dispositivo para ocultar una matrícula de un auto.
- Incrementa las penas por usar un dispositivo para ocultar la patente de un vehículo con fines específicos.
Según Leppard Law, este tipo de delitos en Florida pueden conllevar multas de hasta US$500 y condenas de hasta 60 días de cárcel.
Otras leyes que firmó DeSantis en Florida y afectan a los conductores
El gobernador estatal aprobó una serie de regulaciones que entraron en vigor el 1º de octubre y están relacionadas con las normas de tránsito, entre las que se encontraron:
- HB 687: la disposición incrementa las sanciones por homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol, las drogas u otras sustancias. En tanto, impone consecuencias penales para las personas que se nieguen a someterse a una prueba de alcoholemia o un análisis de orina tras ser detenidas.
- SB 1168: la norma endurece las sanciones por utilizar dispositivos de rastreo no autorizados en la propiedad de otra persona sin su consentimiento, así como el uso de aplicaciones para determinar sus movimientos, ya sea para cometer o facilitar un delito peligroso.
