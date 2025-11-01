Cuáles son los requisitos para sacar la licencia de conducir como inmigrante en Florida en noviembre 2025

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) explica que los nuevos habitantes deben obtener una licencia de conducir válida dentro de los 30 días posteriores a establecer su residencia. De acuerdo con sus normas, estos son los requisitos como inmigrante para noviembre de 2025.

¿Florida otorga licencias de conducir a inmigrantes?

En el Estado del Sol, las personas indocumentadas no pueden aplicar por un carnet de conductor o una tarjeta de identificación. El estado requiere que el solicitante presente documentación que pruebe la ciudadanía estadounidense o el estatus legal.

Las licencias de conducir en Florida se otorgan a migrantes con estatus legal FLHSMV

En ese sentido, la agencia divide los requisitos en dos secciones: para no inmigrantes, que se refiere aquellos que entraron a EE.UU. con un permiso temporal y migrantes, que son principalmente los residentes permanentes o titulares de una green card.

Licencia de conducir de Florida: requisitos para no inmigrantes

Los solicitantes de una licencia de conducir, como no inmigrante, deben presentar una identificación primaria, en original, de uno de los siguientes documentos con el nombre completo:

Tarjeta de autorización de empleo válida emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Formulario I-688B o I-766.

válida emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Formulario I-688B o I-766. Comprobante vigente de clasificación de no inmigrante proporcionado por el Formulario I-94 del DHS con los anexos requeridos.

Los Formularios I-94, clasificaciones de refugiado, asilado y de persona con parole, deben ir acompañados de un pasaporte válido con sello de entrada.

El Flhsmv aconseja que si el solicitante no está seguro de los documentos necesarios, debe llevar toda la documentación proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).

Los solicitantes de un permiso de conductor deben acudir a una oficina para hacer el trámite Captura de pantalla Google Maps/Freepik

Las personas con estatus de no inmigrante también deben presentar un comprobante de su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés), a menos que no se les autorice a trabajar en Estados Unidos. Otro requisito es el comprobante de domicilio, ya que deben presentar dos documentos distintos que verifiquen su residencia en Florida.

Al igual que los ciudadanos estadounidenses, para conseguir el carnet de conductor se deben aprobar exámenes, si es el caso, de audición y vista. También es necesario hacer uno de conocimientos y una prueba de manejo.

Tras la verificación de identidad y estatus legal, se emitirá una licencia de conducir en un plazo de 60 días y se enviará por correo postal a la dirección en el registro del conductor. El permiso tendrá una vigencia de hasta un año, según lo especificado en el documento del Uscis.

Para obtener la licencia de conducir en Florida es necesario aprobar exámenes de conocimiento y práctica Freepik

Requisitos para la licencia de conducir de migrantes en Florida

Los migrantes en Florida, con estatus legal, pueden sacar un permiso de conducir al presentar como identificación primaria:

La tarjeta de recibo de registro de extranjero válida (green card).

Sello I-551 en el pasaporte o en el formulario I-94.

Orden del juez de inmigración, que contiene el número A (número de admisión) del solicitante, que concede asilo con un pasaporte válido.

Formulario I-797, que contiene el número A del cliente, indicando que al cliente se le ha concedido asilo con un pasaporte válido.

Formulario I-797 u otro formulario del Uscis, con el número A del migrante, que indique que la solicitud para obtener el estatus de refugiado ha sido aprobada.

Al igual que los clasificados como no inmigrantes, es necesario presentar comprobante de seguridad social y pruebas de domicilio en Florida. Asimismo, los solicitantes deben aprobar los exámenes requeridos.