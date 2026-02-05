Nuevas vacantes: la Oficina del Sheriff de Miami-Dade busca trabajadores y comparte requisitos en febrero 2026

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) mantiene abiertas cinco oportunidades de empleo en distintas áreas operativas y administrativas. Las vacantes se gestionan a través del portal oficial del condado y requieren registro previo en el sistema, además del cumplimiento de criterios de educación y experiencia.

Vacantes disponibles en la Oficina del Sheriff de Miami-Dade

La MDSO confirmó que los puestos pueden ser consultados y solicitados en cualquier momento a través del sistema oficial de empleo del condado de Miami-Dade. El proceso de postulación es completamente digital.

La MDSO ofrece diversas vacantes laborales en Doral, desde mantenimiento hasta servicios especializados X @MiamiDade_SO

“La Oficina del Sheriff de Miami-Dade busca personas dedicadas para unirse a nuestro equipo”, anunciaron a través de las redes sociales. Cada vacante establece requisitos específicos que deben cumplirse al momento de aplicar.

Entre los puestos actualmente publicados, se encuentran:

Técnico de personal (personnel technician):

Salario : entre US $42.613 y US$74.815 anuales .

: entre US . Requisitos: diploma de secundaria y dos años de experiencia clerical avanzada o trabajo administrativo en el procesamiento de registros de personal o nómina. Se valoran conocimientos en administración de beneficios, FMLA y dominio de informes y Excel. Los estudios universitarios pueden sustituir la experiencia requerida.

Fotógrafo de asuntos públicos:

Salario : entre US$51.094 y US$90.379 anuales .

: entre . Requisitos: estudios secundarios y tres años de experiencia en fotografía comercial. Es indispensable tener recorrido profesional en el desarrollo de contenido para sitios web y plataformas de redes sociales. El candidato debe contar con disponibilidad para trabajar fuera del horario habitual, lo que incluye noches, fines de semana y feriados.

Clerk 4:

Salario : entre US$40.142 y US$68.052 anuales .

: entre . Requisitos: titulo secundario y tres años de experiencia clerical avanzada o trabajo administrativo de oficina. Este es un empleo de supervisión que implica la gestión de operaciones diversificadas en una unidad organizativa importante.

Defensor de víctimas de la MDPD:

Salario : entre US$56.030 y US$99.394 anuales .

: entre . Requisitos: título de licenciatura y un año de trabajo en gestión de crisis o servicios de defensa social. Una experiencia adicional relacionada puede sustituir la educación requerida.

Mecánico de mantenimiento:

Salario : entre US$42.657 y US$64.548 anuales .

: entre . Requisitos: educación de octavo grado y un año de experiencia en mantenimiento y reparación de automóviles, construcción pesada o equipos agrícolas, lo que incluye reparación de motores. Debe poseer herramientas manuales propias y licencia de conducir.

Los interesados deben revisar cuidadosamente las descripciones detalladas de funciones y responsabilidades, así como los criterios mínimos de elegibilidad antes de iniciar el proceso de solicitud. Todas las posiciones se rigen por las políticas laborales del Condado de Miami-Dade y están sujetas a verificación de antecedentes, así como a otros controles administrativos propios del empleo público.

Los aspirantes deben registrarse en el sistema Informs y cumplir requisitos de educación y experiencia específicos para servir a la comunidad Facebook Miami Dade Sheriff’s Office

Cómo registrarse en el portal de empleo del condado de Miami-Dade

Para postularse a cualquiera de las vacantes de la MDSO, el primer paso es registrarse en el portal de empleos del condado de Miami-Dade. El sistema utilizado para la gestión de solicitudes es “Informs”.

Los pasos a seguir son:

Los usuarios nuevos deben seleccionar la opción de registro y crear una cuenta personal . Es obligatorio disponer de una dirección de correo electrónico activa para completar el proceso.

. Es obligatorio disponer de una dirección de correo electrónico activa para completar el proceso. Durante el registro, se solicita información básica del solicitante, como nombre completo, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento .

. También se requiere ingresar los últimos cinco dígitos del Número de Seguro Social (SSN)

Por último, se debe establecer una contraseña.

La Oficina del Sheriff se encuentra actualmente bajo el liderazgo de Rosie Cordero-Stutz, la primera sheriff hispana del condado Facebook Miami Dade Sheriff’s Office

Proceso para buscar vacantes y enviar solicitudes

Una vez creado el perfil y con la sesión iniciada, los usuarios pueden acceder a la sección de búsqueda de empleos. El sistema permite visualizar todas las vacantes disponibles o filtrar por título del puesto, ubicación o palabras clave.

Al encontrar una posición de interés, el postulante debe ingresar a la descripción completa del puesto y seleccionar la opción para aplicar. El sistema guía al usuario a través de los pasos necesarios para completar la solicitud.

El portal también ofrece la posibilidad de enviar una solicitud general, incluso si no hay una vacante específica de interés en ese momento. Esta permanece activa en la base de datos del condado por un periodo mínimo de dos años, lo que permite a los reclutadores contactar al candidato en futuras oportunidades.