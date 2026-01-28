Buenas noticias en Nueva York: el Metro abre vacantes de trabajo con salarios de hasta US$154.000 al año

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) mantiene abiertas múltiples oportunidades de empleo en áreas técnicas, operativas y de gestión. Las vacantes incluyen salarios competitivos, beneficios y posibilidades de desarrollo profesional dentro del sistema de transporte público.

Estructura laboral y perfiles profesionales que busca la MTA

Las vacantes actuales reflejan la necesidad de perfiles técnicos, así como también de profesionales con experiencia. En algunos casos no se solicitan títulos especializados.

Los puestos están orientados al sistema del metro de Nueva York

Entre los puestos disponibles se encuentran cargos vinculados a la infraestructura ferroviaria, la operación diaria del Metro y la planificación estratégica del servicio. A través de su sitio web oficial, MTA mantiene actualizadas las búsquedas actuales en todas sus ramas de transporte.

Vacantes de trabajo disponibles dentro del sistema de transporte de Nueva York

Entre los cargos destacados para sumar personal a la agencia se encuentran:

Subgerente de Horarios del Metro - entre US$73.276 y US$103.729 por año : se orienta a la elaboración de cronogramas confiables y a la organización de turnos de trabajo para el personal operativo. Se necesita un bachelor’s degree en administración, ingeniería, matemáticas o un campo estrechamente relacionado y dos años de experiencia.

: se orienta a la elaboración de cronogramas confiables y a la organización de turnos de trabajo para el personal operativo. Se necesita un bachelor’s degree en administración, ingeniería, matemáticas o un campo estrechamente relacionado y dos años de experiencia. Superintendente de Operaciones de Campo - entre US$84.233 y US$119.240 por año : el rol no exige títulos especializados, pero sí el interesado deberá contar con un diploma de escuela secundaria y experiencia directa en sistemas de tránsito rápido y antecedentes en supervisión de personal. Las funciones incluyen la gestión de la operación segura de líneas completas del Metro durante las 24 horas, así como la coordinación de respuestas ante emergencias y eventos extraordinarios que afecten el servicio.

: el rol no exige títulos especializados, pero sí el interesado deberá contar con un diploma de escuela secundaria y experiencia directa en sistemas de tránsito rápido y antecedentes en supervisión de personal. Las funciones incluyen la gestión de la operación segura de líneas completas del Metro durante las 24 horas, así como la coordinación de respuestas ante emergencias y eventos extraordinarios que afecten el servicio. Subdirector Adjunto de Mantenimiento de Señales - entre US$107.570 y US$148.595 por año : este puesto se enfoca en la planificación y dirección del mantenimiento de sistemas de señales en estaciones y patios estratégicos, como Grand Central Terminal, y requiere disponibilidad operativa permanente. Además, los interesados deben acreditar un título en Licenciatura en Ingeniería Eléctrica o experiencia equivalente.

: este puesto se enfoca en la planificación y dirección del mantenimiento de sistemas de señales en estaciones y patios estratégicos, como Grand Central Terminal, y requiere disponibilidad operativa permanente. Además, los interesados deben acreditar un título en Licenciatura en Ingeniería Eléctrica o experiencia equivalente. Subdirector de Redes - entre US$129.471 y $153.746 por año: este puesto es responsable de la operación, el mantenimiento y el control de los sistemas de infraestructura de comunicaciones de la red Metro-North. Se requiere contar con una licenciatura en Artes/Ciencias en Ingeniería Eléctrica o campo técnico relacionado. En caso de no contar con un título especializado, se podrá aplicar con un diploma de escuela secundaria y experiencia equivalente de cuatro años.

El método de selección final dentro de la MTA se basa generalmente en una evaluación de educación, habilidad, experiencia y el desempeño en una entrevista del postulante

Beneficios generales para los empleados del metro de Nueva York

Más allá de los salarios, la MTA ofrece un paquete de beneficios que forma parte central de su propuesta laboral. Los empleados acceden a planes de salud con primas reducidas, que incluyen cobertura médica, dental y de la vista, así como seguros de vida y discapacidad.

En materia de retiro, la agencia dispone de planes de pensión y cuentas de ahorro complementarias, como 401(k) y 457, para los empleados que cumplen con los requisitos de elegibilidad. También se incluyen cuentas de gastos flexibles con ventajas fiscales.

Otro beneficio relevante es el pase de transporte gratuito dentro de la red de la MTA, lo que facilita la movilidad diaria de los empleados. A esto se suma el reembolso de matrícula para estudios relacionados con el desarrollo profesional y programas de capacitación técnica y de liderazgo.

Además de un salario competitivo, la MTA ofrece pases de transporte gratuito dentro de la red

Cómo postularse a las vacantes abiertas de la MTA

El proceso de solicitud varía según se trate de candidatos externos o empleados actuales. Quienes no trabajan en la MTA deben:

Visitar el sitio web oficial.

Dirigirse a la parte inferior de la página y, bajo la sección “The MTA”, hacer clic en el enlace “Careers” .

. Seleccionar la opción “See All Open MTA Positions” (Ver todas las posiciones abiertas de la MTA).

(Ver todas las posiciones abiertas de la MTA). Utilizar el buscador para localizar la vacante de interés (por nombre o ID del puesto), hacer clic en “Apply” y seguir las instrucciones en pantalla.

Los empleados internos cuentan con un portal específico, denominado “My MTA”, desde donde pueden explorar nuevas oportunidades laborales.

Para aplicar, deben haber cumplido al menos 12 meses en su cargo actual y mantener un historial satisfactorio en términos de asistencia y conducta laboral.