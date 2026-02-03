Trabajo urgente en Florida: el aeropuerto de Miami abrió contratación masiva y estos son los requisitos para entrar
Antes de aplicar, los solicitantes que se encuentren en EE.UU. deben registrarse en las oficinas del condado
- 4 minutos de lectura'
El Aeropuerto Internacional de Miami difundió un listado de vacantes disponibles, junto con los requisitos para trabajar en sus instalaciones y el procedimiento para postularse a los empleos que ofrece en Florida.
Vacantes para trabajar en el aeropuerto de Miami en febrero 2026
Son 15 las diferentes vacantes que actualmente se encuentran disponibles, según las redes sociales del aeropuerto. Los empleados requeridos y las fechas de cierre de los procesos de selección son:
- Mecánico de mantenimiento del aeropuerto — 06/02/26
- Secretaria Ejecutiva del Aeropuerto — 06/02/26
- Especialista Senior en Cumplimiento del Aeropuerto — 06/02/26
- Subdirector(a), Aviación, Operaciones y Facilidades — 09/02/26
- Ingeniero/a 3 (Programa de Avisos de Infracción) — 09/02/26
- Ingeniero/a 3 (Acristalamiento) — 06/02/26
- Ingeniero/a 3 (Recertificación) — 09/02/26
- Ingeniero/a 3 (Reemplazo del ciclo de vida de instalaciones) — 06/02/26
- Ingeniero/a 3 (Grasas, Aceites y Residuos) — 09/02/26
- Agente Senior de Operaciones del Aeropuerto — 12/02/26
- Técnico/a de Iluminación del Aeropuerto — 12/02/26
- Empleado/a Administrativo/a 3 — 12/02/26
- Agente de Operaciones del Aeropuerto — 13/02/26
- Gerente Senior de Propiedades de Aviación — 13/02/26
Para aplicar a cualquiera de las vacantes, es necesario crear una cuenta en el Condado de Miami-Dade en el sitio web secure.miamidade.gov.
Algunos de los datos que se solicitan son nombre completo, número de seguro social, fecha de nacimiento e información laboral que se puede actualizar posteriormente.
El Aeropuerto Internacional de Miami explica que en sus puestos ofrece algunos beneficios como:
- Vacaciones.
- Licencia por enfermedad.
- Días festivos del condado.
- Licencia parental paga.
- Reembolso de matrícula del 50%.
- Seguro médico.
- Plan de ahorro para la jubilación.
Requisitos para trabajar en el aeropuerto de Miami
El Departamento de Aviación del Condado Miami-Dade publicó los puestos disponibles, cada uno con diferentes requerimientos de educación, certificaciones y experiencia.
Para conocer los requisitos exactos, es necesario hacer el registro correspondiente, aunque generalmente se solicita lo siguiente:
- En puestos de dirección como Deputy Director, Aviation, Ops & Facilities, se requiere de formación profesional, licenciatura universitaria, varios años de experiencia y habilidades de liderazgo y comunicación.
- Las vacantes de ingeniero piden la formación académica apropiada de acuerdo con el área, además de experiencia profesional y probablemente algunas certificaciones técnicas.
- En el caso de los agentes de operaciones aeroportuarias, puede requerirse un diploma de secundaria o General Educational Development (GED), además de experiencia en operaciones similares.
- Para los puestos de secretaria o asistente administrativo se requiere de diplomas y experiencia en puestos similares, además de conocimiento de administración de oficinas y logística administrativa.
- En los puestos de especialistas en cumplimiento, generalmente se solicita experiencia o formación en cumplimiento, políticas, regulaciones y conocimientos de normativas aeroportuarias o gubernamentales.
Salarios que ofrece el Aeropuerto Internacional de Miami
El sitio de sueldos Salary indica que un promedio general en el salario anual es de alrededor de US$74.995, con rangos típicos de aproximadamente US$65.786 a US$85.370, según el tipo de puesto y la experiencia del trabajador.
Los salarios aproximados de acuerdo con el tipo de puesto son:
- Para Airport Operations Specialist: alrededor de US$29 a US$49 por hora o de US$60.000 a US$102.000 anuales, según Glassdoor.
- Airport Operations Sr Agent es un puesto con un salario promedio de US$82.100 al año, con rangos típicos de US$69.850 a US$92.454.
- Airport Maint Mechanic (Mecánico de Mantenimiento) tiene un sueldo promedio de alrededor de US$62.101 al año, típicamente entre US$48.591 y los US$72.887.
- Los roles administrativos o de gestión tienen sueldos estimados en US$71.658 anuales.
- Los roles ejecutivos tipo Division Director o Deputy Director, que son equivalentes a puestos gerenciales altos, pueden tener salarios anuales que van de los US$107 mil hasta US$178 mil.
