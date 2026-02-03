Trabajo urgente en Florida: el aeropuerto de Miami abrió contratación masiva y estos son los requisitos para entrar

El Aeropuerto Internacional de Miami difundió un listado de vacantes disponibles, junto con los requisitos para trabajar en sus instalaciones y el procedimiento para postularse a los empleos que ofrece en Florida.

Vacantes para trabajar en el aeropuerto de Miami en febrero 2026

Son 15 las diferentes vacantes que actualmente se encuentran disponibles, según las redes sociales del aeropuerto. Los empleados requeridos y las fechas de cierre de los procesos de selección son:

El Aeropuerto Internacional de Miami compartió las diferentes vacantes disponibles a partir de febrero de 2026 (X/@iflymia)

Mecánico de mantenimiento del aeropuerto — 06/02/26

Secretaria Ejecutiva del Aeropuerto — 06/02/26

Especialista Senior en Cumplimiento del Aeropuerto — 06/02/26

Subdirector(a), Aviación, Operaciones y Facilidades — 09/02/26

Ingeniero/a 3 (Programa de Avisos de Infracción) — 09/02/26

Ingeniero/a 3 (Acristalamiento) — 06/02/26

Ingeniero/a 3 (Recertificación) — 09/02/26

Ingeniero/a 3 (Reemplazo del ciclo de vida de instalaciones) — 06/02/26

Ingeniero/a 3 (Grasas, Aceites y Residuos) — 09/02/26

Agente Senior de Operaciones del Aeropuerto — 12/02/26

Técnico/a de Iluminación del Aeropuerto — 12/02/26

Empleado/a Administrativo/a 3 — 12/02/26

Agente de Operaciones del Aeropuerto — 13/02/26

Gerente Senior de Propiedades de Aviación — 13/02/26

Para aplicar a cualquiera de las vacantes, es necesario crear una cuenta en el Condado de Miami-Dade en el sitio web secure.miamidade.gov.

Algunos de los datos que se solicitan son nombre completo, número de seguro social, fecha de nacimiento e información laboral que se puede actualizar posteriormente.

El Aeropuerto Internacional de Miami explica que en sus puestos ofrece algunos beneficios como:

Vacaciones.

Licencia por enfermedad.

Días festivos del condado.

Licencia parental paga.

Reembolso de matrícula del 50%.

Seguro médico.

Plan de ahorro para la jubilación.

Requisitos para trabajar en el aeropuerto de Miami

El Departamento de Aviación del Condado Miami-Dade publicó los puestos disponibles, cada uno con diferentes requerimientos de educación, certificaciones y experiencia.

Para postularse en las vacantes del Aeropuerto Internacional de Miami es necesario registrarse en el sitio web del condado (X/@iflymia)

Para conocer los requisitos exactos, es necesario hacer el registro correspondiente, aunque generalmente se solicita lo siguiente:

En puestos de dirección como Deputy Director, Aviation, Ops & Facilities, se requiere de formación profesional, licenciatura universitaria, varios años de experiencia y habilidades de liderazgo y comunicación.

como se requiere de formación profesional, licenciatura universitaria, varios años de experiencia y habilidades de liderazgo y comunicación. Las vacantes de ingeniero piden la formación académica apropiada de acuerdo con el área, además de experiencia profesional y probablemente algunas certificaciones técnicas.

piden la formación académica apropiada de acuerdo con el área, además de experiencia profesional y probablemente algunas certificaciones técnicas. En el caso de los agentes de operaciones aeroportuarias, puede requerirse un diploma de secundaria o General Educational Development (GED), además de experiencia en operaciones similares.

puede requerirse un diploma de secundaria o General Educational Development (GED), además de experiencia en operaciones similares. Para los puestos de secretaria o asistente administrativo se requiere de diplomas y experiencia en puestos similares, además de conocimiento de administración de oficinas y logística administrativa.

se requiere de diplomas y experiencia en puestos similares, además de conocimiento de administración de oficinas y logística administrativa. En los puestos de especialistas en cumplimiento, generalmente se solicita experiencia o formación en cumplimiento, políticas, regulaciones y conocimientos de normativas aeroportuarias o gubernamentales.

Salarios que ofrece el Aeropuerto Internacional de Miami

El sitio de sueldos Salary indica que un promedio general en el salario anual es de alrededor de US$74.995, con rangos típicos de aproximadamente US$65.786 a US$85.370, según el tipo de puesto y la experiencia del trabajador.

Los salarios para los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami pueden cambiar de acuerdo con el tipo de puesto y la experiencia del empleado (X/@iflymia)

Los salarios aproximados de acuerdo con el tipo de puesto son: