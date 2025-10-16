Nuevo frente frío: en qué zonas de Florida bajarán las temperaturas en las próximas horas

Florida se prepara para la llegada de un nuevo frente frío que llevará un cambio notorio en las condiciones del tiempo durante las próximas horas, con un descenso gradual de las temperaturas y vientos más intensos desde el norte y noreste. El Estado Soleado experimentará el paso de dos sistemas consecutivos: uno que ya comenzó a influir sobre el norte y centro, y otro que avanzará desde el noroeste a comienzos de la próxima semana.

Un frente frío avanza sobre el sur de Florida

En el sur del estado, el canal WPBF reportó que las lluvias costeras comenzaron a extenderse desde las últimas horas del miércoles sobre Palm Beach, Martin y St. Lucie, con algunas precipitaciones que alcanzaron zonas de Vero Beach, Juno Beach y Delray. Este aumento de la humedad antecedió al frente frío que se desplazará hacia el sur durante la jornada del viernes, lo que generará un ambiente más fresco y seco hacia el fin de semana.

Los meteorólogos de WPBF explicaron que “la humedad regresó temporalmente al sur de Florida antes de la llegada del frente”, lo que derivó en lluvias aisladas sobre la costa atlántica. Sin embargo, aclararon que una vez que el sistema avance completamente hacia el sur, el aire seco dominará el panorama.

Las temperaturas, que el jueves se ubicarán cerca de los 80°F (unos 27°C) en Delray Beach, West Palm y Vero Beach, comenzarán a descender progresivamente, especialmente durante las noches.

En localidades cercanas al lago Okeechobee y en el norte del condado de Palm Beach, se prevén mínimas entre 68°F y 70°F (20°C a 21°C), mientras que en la costa permanecerán levemente más elevadas. El riesgo de corrientes de resaca seguirá alto debido al incremento de los vientos del noreste.

Norte y centro de Florida: vientos frescos y tiempo seco

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en Jacksonville informó que el norte y noreste del estado ya comenzaron a experimentar las primeras consecuencias del frente. Las jornadas se tornarán soleadas y más frescas, con máximas en torno a los 82°F (28°C) en Jacksonville y 77°F (25°C) en la costa atlántica, mientras que las mínimas nocturnas descenderán hacia los 54 °F (12 °C) en el interior y los 63 °F (17 °C) en áreas costeras.

El NWS extendió la advertencia de inundaciones menores en la cuenca del río St. Johns, al sur del condado de Duval ALFONSO DURAN - NYTNS

Además, el NWS extendió la advertencia de inundaciones menores en la cuenca del río St. Johns, al sur del condado de Duval, debido a la persistencia del viento marino que impide el drenaje natural de las mareas.

Para el viernes y sábado, se espera que el aire seco se mantenga sobre toda la región norte y central. Las temperaturas estarán por debajo del promedio habitual de octubre, con tardes agradables y noches más frías. En localidades como Gainesville y Ocala, las mínimas podrían alcanzar los 55°F (13°C).

Clima en el sur de Florida: brisa costera y temperaturas en descenso

En el extremo sur del estado, el NWS de Miami informó que el frente frío se desplazará lentamente durante el jueves y viernes, situación que dejará un ambiente más estable y con menor humedad. Las lluvias quedarán restringidas a las primeras horas del día, especialmente en la costa atlántica, desde Miami hasta Fort Lauderdale y Boca Ratón.

Durante las noches en el sur de Florida, el aire más seco favorecerá un descenso moderado de temperaturas con mínimas entre 70-74 °F (21-23 °C) Canva

El viento provocará una leve diferencia térmica entre el interior y la costa: mientras que en Miami y Fort Lauderdale se prevén máximas de 84°F (29°C), en el suroeste —como Naples o Marco Island— podrían alcanzar los 88°F (31°C).

Durante las noches, el aire más seco favorecerá un descenso moderado de las temperaturas, con mínimas que oscilarán entre 70°F y 74°F (21°C a 23°C). El fin de semana continuará con condiciones mayormente soleadas y brisa constante del este.