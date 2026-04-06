Justo antes del Mundial: el guiño de Ron DeSantis que lo acerca a Messi y al Inter Miami

La inauguración del nuevo estadio de Inter Miami no solo marcó un hito deportivo para la Major League Soccer (MLS), sino que también se convirtió en un evento de alto perfil político y mediático. En medio de la expectativa global que rodea al fútbol en la antesala de un nuevo Mundial de la FIFA, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo presente y se mostró junto a las autoridades de Las Garzas.

El mensaje de DeSantis y su presencia en el estadio del Inter Miami

Según lo publicado por el propio Ron DeSantis en su cuenta oficial de X, el gobernador celebró la inauguración del nuevo escenario deportivo con un mensaje directo a los protagonistas.

Ron DeSantis estuvo presenta en la inauguración del nuevo estadio de Inter Miami X: Ron DeSantis

“¡Felicitaciones a Jorge y José Mas y a David Beckham por el partido inaugural de fútbol en el Nu Stadium! Es genial ver todo el entusiasmo por el Inter Miami. ¡Las instalaciones son increíbles!”, expresó y acompañó sus palabras con una imagen junto a las autoridades del club.

Un estreno histórico para Inter Miami, con Messi como protagonista

El debut en el nuevo estadio, denominado Nu Stadium, estuvo a la altura de las expectativas. El equipo empató 2-2 frente a Austin FC en un encuentro correspondiente a la temporada regular de la MLS.

El capitán Lionel Messi fue el encargado de marcar el primer gol en la historia del estadio, con un cabezazo dentro del área a los diez minutos de juego. Más tarde, Luis Suárez selló el empate definitivo en el minuto 82, para rescatar un punto para el conjunto local en una noche cargada de emoción.

Inter Miami debutó en su nuevo estadio en un empate 2-2 contra Austin TOMAS DINIZ SANTOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La inauguración de la nueva casa del Inter Miami

El evento de apertura no se limitó al partido. La jornada incluyó una serie de celebraciones especiales bajo el lema “We’re Home”, que marcaron oficialmente la llegada del equipo a su nueva casa. Entre ellas se destacó la ceremonia de corte de cinta, en la que participaron los copropietarios del club.

Según comunicó el club, David Beckham, una de las caras más visibles del proyecto, repasó el camino recorrido desde su llegada a Estados Unidos. “Vine a América y a la MLS hace 20 años con un sueño: ganar campeonatos, ayudar a crecer el fútbol y algún día construir mi propio club”, afirmó. En su discurso, también agradeció el compromiso de la familia Mas y el respaldo de la ciudad de Miami.

Por su parte, Jorge Mas hizo hincapié en la identidad del club y su vínculo con la comunidad. “Todo comenzó con un sueño: crear un club que reflejara nuestra ciudad. Prometimos que cuando la gente hablara de fútbol en Estados Unidos, pensaría en el rosa de Inter Miami. Y hemos cumplido”, sostuvo.

Así es el nuevo estadio de Inter Miami

El comunicado institucional difundido a principios de marzo por el Inter Miami detalló que el Nu Stadium es una pieza central dentro de un proyecto mucho más amplio. Ubicado en Miami Freedom Park, el recinto cuenta con capacidad para 26.700 espectadores y fue diseñado como un espacio multifuncional.

Messi y su particular dedicatoria en un gol de Inter Miami frente a Orlando City (GIF)

Entre sus principales características se destacan:

Un estadio de última generación preparado para eventos durante todo el año.

Capacidad para albergar partidos, conciertos y encuentros corporativos.

Espacios premium como el “Nu Club”, con capacidad para 770 personas.

Áreas públicas como el “Nu Plaza”, pensadas como punto de encuentro comunitario.

El desarrollo del estadio forma parte de una alianza estratégica con la empresa Nu, una plataforma de servicios financieros digitales. Esta colaboración no solo incluye el naming del estadio, sino también la presencia de la marca en distintos activos del club, como la camiseta.

Desde la institución subrayaron que este acuerdo llega en un momento clave, tanto por la expansión internacional de la empresa como por el crecimiento deportivo del equipo, impulsado por figuras de renombre mundial como Messi, Suárez y Rodrigo De Paul.