Ley de ajuste cubano en septiembre 2025: guía para pedir la green card como inmigrante en EE.UU.
En general, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración solo puede aprobar la solicitud de residencia permanente si ninguna de las causales de inadmisibilidad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad aplican para el peticionario
La Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) es una legislación aprobada haca décadas, pero que sigue vigente en 2025. Bajo la norma, los nacidos o naturalizados en Cuba pueden solicitar la residencia permanente en Estados Unidos. Esta es una guía con los requisitos y el proceso para pedir la green card como migrante.
Guía para pedir la green card bajo la Ley de ajuste cubano
La Ley de Ajuste Cubano de 1996 establece que los beneficiados pueden aplicar al permiso tras cumplir un año y un día bajo la protección, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
Acerca del beneficio, los abogados de inmigración del despacho De Maio Law publicaron una guía para aplicar a la green card bajo la ley. Estos son los consejos de los especialistas:
- Verificar la admisión o parole: la evidencia es esencial para el ajuste.
- Confirmar un año de presencia física: se pueden reunir pruebas como contratos, recibos, estados bancarios, escuela y empleo.
- Evaluar la admisibilidad y posibles exenciones: el solicitante debe determina si hay causales de inadmisibilidad y si procede solicitar waivers (renuncias).
- Incluir a la familia elegible: cónyuge e hijos solteros menores de 21 años pueden derivar beneficios.
- Preparar el paquete: el peticionario deben presentar el Formulario I-485, tarifas, exámenes médicos y evidencias de identidad/presencia/entrada.
La guía también explica que estos errores comunes pueden retrasan los casos:
- Presentar antes de cumplir el año de presencia física.
- No probar adecuadamente la admisión o el parole.
- Ignorar inadmisibilidades o no adjuntar los waivers necesarios.
Cómo hacer el trámite de ajuste cubano a la residencia permanente: requisitos y elegibilidad
El Uscis indica que para poder ser elegible a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano se deben cumplir estos requisitos:
- Presentar el Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, apropiadamente.
- Ser natural o ciudadano de Cuba.
- Haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido permiso de permanencia temporal (parole) después del 1º de enero de 1959.
- Haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos un año al momento de presentar el I-485.
- Estar físicamente presente en Estados Unidos al momento de presentar el formulario.
- Ser admisible a Estados Unidos para obtener la residencia permanente o ser elegible para una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria.
- Merecer el ejercicio favorable de la discreción del Uscis.
Si el cubano está actualmente en EE.UU. y cumple con lo requerido, puede presentar la Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus para solicitar una green card junto con estos documentos:
- Dos fotografías tipo pasaporte.
- Copia del documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno.
- Copia del certificado de nacimiento.
- Evidencia de ser oriundo de Cuba o ciudadano cubano.
- Evidencia de que se ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos un año previo a la fecha en que se presenta el Formulario I-485.
- Copia de la página del pasaporte que tiene la visa de no inmigrante (si aplica).
- Copia de la página del pasaporte que tiene el sello de admisión o de permiso de permanencia temporal (expedido por un oficial de inmigración del gobierno de Estados Unidos) (si corresponde).
- Copia del Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, o copia del sello de admisión o permiso de permanencia temporal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que está en el documento de viaje (si corresponde).
- Formulario I-693, Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación, o Formulario I-693 parcial (si corresponde).
- Registros de la policía y registros judiciales certificados sobre cargos criminales, arrestos o condenas (si corresponde).
Costo del trámite:
- US$1440, presentación general.
- US$950, para los menores de 14 años que presenten el formato al mismo tiempo que sus padres.
Después de que se presenta el Formulario I-485, la agencia envía una notificación para la cita de servicios biométricos en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). En ese momento se toman las huellas dactilares, una fotografía y/o la firma. El aviso indica la fecha, hora y lugar.
